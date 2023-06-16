Сальдо на фоне «Авроры» рассказал о попытке покушения на него

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина организовала попытку покушения на него. С рассказом об этом он выступил 15 июня в своем телеграм-канале. Видео было записано на Петроградской набережной у крейсера «Аврора». Чиновник приехал в Петербург на ПМЭФ.
Владимир Сальдо / Telegram
По его словам, все случилось 9 июня, когда «по приказу» главы военной разведки Украины Кирилла Буданова и президента Владимира Зеленского на Сальдо устроили «настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет» по местам его предполагаемого нахождения в Херсонской области.
Пострадали мирные жители, разрушены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке, говорит Сальдо.
Врио главы Херсонской области в конце своей речи обратил внимание, что стоит у «Авроры», которая «сделала только один залп, изменивший ход развития истории человечества». «Напоминание вам: выстрел уже прозвучал, история восстанавливает справедливость, народный трибунал уже создан», – обращается Сальдо к киевским властям.