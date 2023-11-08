Петербуржцы в сентябре увеличили траты в магазинах и ресторанах более чем на 20%

Жители Северной столицы стали тратить больше в магазинах и ресторанах. Как говорится в отчете Петростата, в сентябре 2023 года оборот розничной торговли составил 203,5 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 20,2% больше, чем в сентябре прошлого года.



В январе–сентябре 2023 года ретейлеры Петербурга заработали 1,68 трлн рублей, что на 7,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года.



Продажи продуктов питания в сентябре выросли на 8,1% до 67,8 млрд рублей, за девять месяцев — на 6,1% до 599,2 млрд рублей. На непродовольственные товары жители Петербурга потратили в сентябре 135,7 млрд рублей, что на 27,2 млрд рублей больше, чем год назад. За девять месяцев — 1,08 трлн рублей, что на 7,8% больше, чем в январе — сентябре 2022 года.

