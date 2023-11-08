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    Проезд по дамбе Петербурга полностью перекроют на час

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    2 комментария

    Дорожные работы в ночь на 9 ноября остановят движение по скоростной автодороге, проходящей по петербургской дамбе. Проезд перекроют возле Кронштадта в обе стороны.

    С 1:30 до 2:30 9 ноября на 126-м километре САД КЗС будет полностью перекрыто движение по Финской и Невской стороне, сообщает 8 ноября пресс-служба Дирекции КЗС. Внешнее кольцо мобильные экипажи ГИБДД перекроют на подъезде к развязке с Кронштадтским шоссе, внутреннее закроют перед въездом в автодорожный тоннель и на дублере в районе АЗС «Роснефть». Выезд из Кронштадта в сторону Бронки и Горской будет осуществляться без ограничений, добавляют в дирекции.

    Движение на участке будут перекрывать из-за работ по реконструкции развязки КАД и Кронштадтского шоссе. Водителей просят заранее выбирать альтернативный маршрут.

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    ПетербургДамбаПерекрытия движения
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    Комментарии 2

    Гость08 Ноя 2023 в 22:50
    а как там мост?
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