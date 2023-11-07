Месяц со дня вторжения в Израиль, будущее сектора Газа. Главное о войне на Ближнем Востоке

Фото: Mohammed Dahman AP/TASS Поделиться Поделиться





Ровно месяц назад, утром 7 октября, жители Израиля проснулись от массированных ракетных ударов со стороны сектора Газа. На территорию еврейского государства проникли вооруженные лица движений ХАМАС и «Исламский джихад»* (запрещена в РФ). В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить массированные удары по сектору Газа, с 27 октября началась наземная операция Израиля в Газе. Главные события вооруженного конфликта на Ближнем Востоке за 4–7 ноября — в вечернем дайджесте «Фонтанки».



Месяц военных действий в цифрах 10 328 человек, в том числе 4 237 детей, погибли в секторе Газа с 7 октября, сообщает 7 ноября палестинское гостелевидение. Со стороны Израиля в результате эскалации погибли 1,4 тысячи человек. За месяц военных действий в секторе Газа было разрушено более 50% жилых домов, 16 из 35 больниц со стационарами прекратили работу, почти 70% населения покинули свои дома, погибли 48 сотрудников средств массовой информации. Как сообщает новостной портал Al-Youm as-Sabia, на египетскую сторону через наземный переход «Рафах» из палестинского сектора Газа было эвакуировано 1,4 тысячи иностранцев.



Когда эвакуируют россиян?

По данным источника ТАСС, эвакуация российских граждан ожидается в ближайшее время — россиянам до сих пор не позволили покинуть обстреливаемую территорию. Дипломатический источник госагентства утверждает, что эвакуация российских граждан полностью подготовлена, но пока нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через «Рафах». 7 ноября РИА Новости со ссылкой на интервью члена политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука сообщило, что движение «нашло двух пленных женщин» из России. Еще во время визита ХАМАС в Москву обсуждалась судьба 8 человек с российским гражданством, которые были взяты в плен.

Удар по карете скорой помощи в секторе Газа: 15 погибших, 60 раненых

Вечером 3 ноября израильские военные нанесли удар по машине скорой помощи в секторе Газа, в результате чего погибли 15 человек, еще 60 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС. Согласно заявлению министерства, машина скорой помощи находилась в составе гуманитарного конвоя, направлявшегося из больницы «Аль-Шифа» в сторону КПП «Рафах» на границе с Египтом. В конвое находились сотрудники больницы, раненые и гражданские лица.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атака была направлена против членов ХАМАС, которые использовали машину скорой помощи «для перевозки оружия и боеприпасов». По их данным, в результате удара несколько вооруженных членов организации были убиты.

Нападение на машину скорой помощи вызвало возмущение в международном сообществе. ООН и Красный Крест назвали его «серьезным нарушением международного гуманитарного права».

Нападение на территорию больницы вызвало возмущение в международном сообществе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он «в ужасе» от сообщения о нападении на колонну скорой помощи. Он отметил, что при этом «не забыл террористические атаки ХАМАС и убийства, увечья и похищения, в том числе женщин и детей», и повторил призыв освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус написал в соцсетях, что «потрясен сообщениями об атаках на машины скорой помощи с пациентами у больницы в Газе, которые привели к гибели, ранениям и разрушениям».

Нетаньяху отказался от «гуманитарной паузы» в Газе и потребовал освободить заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на временное прекращение огня в Газе до освобождения всех израильских заложников.



«Что же касается коротких тактических пауз — на час здесь, на час там... полагаю, они были у нас ранее <...>, чтобы впустить гуманитарные грузы или позволить выйти отдельным заложникам», — заявил Биньямин Нетаньяху в интервью телекомпании ABC.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил израильской стороне объявить «гуманитарную паузу», чтобы оказать помощь гражданскому населению. Однако Нетаньяху отклонил это предложение, заявив, что Израиль намерен продолжать военные действия до тех пор, пока все заложники не будут освобождены.

Блинкен в ходе переговоров с израильским премьером также поднял вопрос о том, что будет после окончания войны между Израилем и ХАМАС. Он озвучил три принципа, на основе которых, по его мнению, должен существовать послевоенный сектор Газа: никакого правления ХАМАС, никакой израильской оккупации и никакого хаоса.

Война под наблюдением США, разделение сектора Газа

Соединенные Штаты признали, что используют невооруженные дроны-разведчики над территорией сектора Газа. По словам пресс-секретаря минобороны США Пэта Райдера, беспилотники использовались в качестве «поддержки усилий по освобождению заложников». Райдер отметил, что полеты дронов начались после атаки ХАМАС на Израиль.



Телеканал CNN проанализировал спутниковые снимки сектора Газа и пришел к некоторым выводам. Армия обороны Израиля продвигается от северо-западной границы сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря, с северо-востока возле Бейт-Хануна и от востока на запад, вдоль юга города Газа. По мнению журналистов, это свидетельствует о явной попытке Израиля разделить сектор Газа на две части.

Переговоры Блинкена с представителями арабских стран и реакция Израиля: что будет после войны?

Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Израиль отправился в Иорданию, где встретился с официальными лицами королевства, а также с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Катара, с генсеком Палестинской национальной автономии и временным премьер-министром Ливана.

Цель встречи — обсудить варианты прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа и окончания войны между Израилем и ХАМАС. Главной целью его визита в Израиль было предотвращение эскалации конфликта.



После встреч с представителями арабских стран Блинкен заявил, что США признают право Израиля на самозащиту, но при этом призвал Тель-Авив предпринять все возможные меры для предотвращения жертв среди гражданского населения.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что администрация готова взять на себя всю ответственность за сектор Газа, в том числе принять управление в регионе. Он подчеркнул, что сектор Газа является частью Палестинского государства. Также Аббас призвал к немедленному прекращению огня и предоставлению гуманитарной помощи.

Однако после прекращения боев Израиль в течение неопределенного срока будет сам заниматься обеспечением безопасности в секторе Газа, заявил Нетаньяху.

«Я думаю, что Израиль будет в течение неопределенного периода времени нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет», — заявил в интервью АВС Нетаньяху.



По мнению израильского журналиста Амира Тибона, который в своей колонке в Haaretz критикует правительство Нетаньяху, заявил, что американских политиков беспокоит то, что у Тель-Авива нет стратегии окончания войны. Вероятнее всего, израильская армия снова возьмет под контроль сектор Газа, из которого она вышла 18 лет назад.

Вечером 7 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль «сохранит полную свободу действий для реагирования на любую ситуацию в секторе Газа» после окончания войны.

«Не будет никакой угрозы безопасности Израиля со стороны Газы, и Израиль сохранит полную свободу действий, чтобы реагировать на любую ситуацию в секторе Газа, которая представляет какую-либо угрозу», — приводит слова израильского министра CNN.

Взрыв у школы ООН

В ночь на 4 ноября школа в Джебалии, находящаяся под контролем ООН, получила повреждения из-за упавшего снаряда, сообщает Al-Qahira ai-Ihbariya. Здание учебного заведения не использовалось по назначению с 7 октября, когда начались военные действия. Директор по коммуникациям Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетта Тума сообщила прессе, что школа служит убежищем для палестинцев, спасающихся от боевых действий, в ночь на 7 ноября здание пострадало в двух местах — во дворе, где расположены палатки с перемещенными лицами, и рядом со стеной, где женщины пекли хлеб.



В израильской армии сообщили, что не наносили удары по школе, однако взрыв мог быть следствием удара по другой цели. В Армии обороны Израиля отметили, что из-за плотности застройки в секторе Газа удары так или иначе могут приводить к повреждениям гражданской инфраструктуры и гибели мирного населения. Но единственной целью Тель-Авива является уничтожение руководства и объектов ХАМАС, отметили израильские военные.

Уход палестинцев из северной части сектора в южную

Официальный представитель армии Израиля опубликовал в соцсетях кадры, на которых видна колона палестинцев с белыми флагами, передвигающаяся в секторе Газа. По его словам, утром 7 ноября мирные жители шли по «гуманитарному коридору», который ЦАХАЛ создал для прохода из северной части Газы на юг сектора, объявленный более безопасным. Коридор работал с 10 утра до 14 часов по местному времени. По данным ЦАХАЛ, члены ХАМАС пытались препятствовать работе гуманитарного коридора. Как уточняет Jerusalem Post, коридор открывают второй день подряд.



Представитель МВД анклава Ияд аль-Базам заявил, что заявления Израиля о существовании гуманитарного коридора являются полной ложью.

«Это коридор смерти, в котором целью становятся все, кто через него проезжает», — заявил Ияд аль-Базам (цитата по ТАСС).

Акции памяти погибших в Израиле

Во вторник в Израиле проходят акции памяти погибших в результате нападения ХАМАС, которое произошло ровно месяц назад. В 11:00 по местному времени жители Израиля минутой молчания почтили память погибших, акцию организовали родственники покойных: они призывали людей надевать черные футболки, а после минуты молчания петь национальный гимн.



Удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по зданию, расположенному рядом с больницей «Аль-Кудс» в секторе Газе. Утверждается, что там находились члены движения ХАМАС.

«Солдаты Армии обороны Израиля обнаружили террористов ХАМАС, забаррикадировавшихся в здании, прилегающем к больнице «Аль-Кудс», и планировавших совершить оттуда атаку. Солдаты направили самолет для нанесения удара», — сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее палестинский Красный Полумесяц обвинил израильских военных в нанесении ударов возле больницы в понедельник вечером, бомбы падали примерно в 50 метрах от ворот больницы. Как утверждалось, в результате удара в одном из зданий обрушился подвесной потолок, ранены более 20 человек.

*Признана террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.