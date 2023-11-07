ЦАХАЛ заявил об авиаударе по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс в секторе Газе. Утверждается, что там находились члены движения ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ 7 ноября.



Авиаудар привел к значительным вторичным взрывам, которые указывают на наличие склада оружия ХАМАС в гражданском районе, добавили в пресс-службе.



Палестинский Красный полумесяц ранее уведомлял, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы Аль-Кудс и главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава. Как утверждалось, в результате удара в одном из зданий обрушился подвесной потолок, ранены более 20 человек.

