ЦАХАЛ заявил об авиаударе по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по зданию, расположенному рядом с больницей Аль-Кудс в секторе Газе. Утверждается, что там находились члены движения ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ 7 ноября.
Авиаудар привел к значительным вторичным взрывам, которые указывают на наличие склада оружия ХАМАС в гражданском районе, добавили в пресс-службе.
Палестинский Красный полумесяц ранее уведомлял, что израильские ВВС обстреляли окрестности больницы Аль-Кудс и главного штаба организации в районе Таль-эль-Хава. Как утверждалось, в результате удара в одном из зданий обрушился подвесной потолок, ранены более 20 человек.
За последние сутки, по данным ЦАХАЛ, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС, включая туннели, военные базы, пункты запуска противотанковых ракет и живую силу.
Также сообщалось, что израильские военно-морские силы «нанесли удары по командным центрам, пунктам запуска ракет и наблюдательным пунктам» ХАМАС.