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    Армия Израиля заявила об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки. Жителям Газы дали четыре часа для эвакуации на юг

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    За последние сутки истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС, включая туннели, военные базы, пункты запуска противотанковых ракет и живую силу. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Также там заявили, что израильские военно-морские силы «нанесли удары по командным центрам, пунктам запуска ракет и наблюдательным пунктам» ХАМАС. Кроме того, в ЦАХАЛ рассказали, что взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа, где располагались «наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, в также подземные террористические туннели».

    ЦАХАЛ заявил, что Израиль разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин между севером и югом Газы с 10:00 до 14:00 (11:00 и 15:00 мск). Мирных жителей просят направиться на юг. Пресс-секретарь армии Израиля добавил, что ХАМАС «использует гражданское население сектора Газа в качестве живого щита» (цитата по ТАСС).

    Накануне Израиль сообщил, что войска окружили город Газа и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части. Односторонний коридор на юг для эвакуации мирного населения остается открытым, утверждают в ЦАХАЛ.

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