Армия Израиля заявила об ударах по более чем 450 целям ХАМАС за сутки. Жителям Газы дали четыре часа для эвакуации на юг

За последние сутки истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС, включая туннели, военные базы, пункты запуска противотанковых ракет и живую силу. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Также там заявили, что израильские военно-морские силы «нанесли удары по командным центрам, пунктам запуска ракет и наблюдательным пунктам» ХАМАС. Кроме того, в ЦАХАЛ рассказали, что взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа, где располагались «наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, в также подземные террористические туннели».
ЦАХАЛ заявил, что Израиль разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин между севером и югом Газы с 10:00 до 14:00 (11:00 и 15:00 мск). Мирных жителей просят направиться на юг. Пресс-секретарь армии Израиля добавил, что ХАМАС «использует гражданское население сектора Газа в качестве живого щита» (цитата по ТАСС).
Накануне Израиль сообщил, что войска окружили город Газа и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части. Односторонний коридор на юг для эвакуации мирного населения остается открытым, утверждают в ЦАХАЛ.