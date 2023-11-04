Ситуация в Газе: в результате атаки у больницы погибли 15 человек. Израиль заявляет, что скорая использовалась ХАМАС

В результате израильского удара по территории больницы Аль-Шифа в городе Газа 3 ноября, по данным органов здравоохранения, погибли 15 человек и 50 получили ранения. Об этом 4 ноября сообщает СNN. Атака, как уже писала «Фонтанка», была произведена во время выезда нескольких машин скорой помощи из комплекса.

В заявлении Израиля говорится, что мишенью была машина скорой помощи, потому что она использовалась движением ХАМАС.

«ЦАХАЛ атаковал машину скорой помощи, которая, как было установлено, использовалась террористической ячейкой ХАМАС, в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий», — говорится в заявлении.



«В результате удара было убито несколько боевиков-террористов ХАМАС. У нас есть информация, которая демонстрирует, что метод работы ХАМАС заключается в переброске террористов и оружия на машинах скорой помощи», — отмечается в заявлении.



Представитель министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа заявил 3 ноября, что машина скорой помощи находилась в медицинском конвое, направлявшемся к пограничному переходу Рафах, Международный комитет Красного Креста был проинформирован о запланированном движении автоколонны с ранеными пациентами. МККК подтвердил, что знал, но не участвовал в перемещении.



«Даже если бы нас не было, это все равно медицинский конвой и любое насилие в отношении медицинского персонала недопустимо. «Никакие врачи, медсестры или другие медицинские работники никогда не должны умирать, работая над спасением жизней», — заявили в МККК.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал удар по скорой помощи.

«Я в ужасе от сообщения о нападении в секторе Газа на колонну машин скорой помощи возле больницы Аль-Шифа. Кадры с телами, разбросанными по улице возле больницы, ужасают», — отметил Гутерриш в своем заявлении.



При этом, по его словам, он не забыл террористические атаки ХАМАС в Израиле и «убийства, увечья и похищения, в том числе женщин и детей», и повторил призывы к безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Теперь, вот уже почти месяц, гражданские лица в секторе Газа, включая детей и женщин, подвергаются блокаде, им отказывают в помощи, их убивают и выгоняют из своих домов бомбардировками. «Это должно прекратиться», — сказал он.

На прошлой неделе Израиль заявил, что в больнице Аль-Шифа находится крупный центр управления и контроля ХАМАС. Палестинцы опровергли заявление израильской армии, а генеральный директор министерства здравоохранения Газы доктор Медхат Аббас заявил на прошлой неделе CNN, что больницы Газы «используются только для лечения пациентов» и не используются «для того, чтобы кого-либо прятать».



Минувшей ночью Армия обороны Израиля провела «рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений».

«В ходе операции военнослужащие столкнулись с террористической ячейкой, выходящей из шахты тоннеля. В ответ военнослужащие выпустили по террористам снаряды и уничтожили их», — говорится в сообщении ЦАХАЛ (цитата по РИА Новости).

«Наземная операция продолжается, военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили десятки террористов и разрушили террористическую инфраструктуру ХАМАС», — отмечается в сообщении.



По данным египетского источника CNN, в субботу около 730 иностранных граждан должны покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. Среди них 386 американцев, 151 немец, 112 британцев, 77 французов, 55 египтян.

