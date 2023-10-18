Большой протест арабского мира: после ракетного удара по больнице в секторе Газа на посольство США в Бейруте повесили флаг ХАМАС

Ракетный удар пришелся по больнице в секторе Газа: жертв сотни, и все – гражданские. По последним данным палестинского Минздрава, погиб 471 человек.
«Фонтанка.ру»
ХАМАС винит в случившемся Израиль, но Израиль это отрицает и говорит, что ракета – дело рук организации «Исламский джихад»* (признаны террористами в России).
С ночи 18 октября у посольств Израиля по всему миру протесты. Одни из самых жестких беспорядков начались в Иордании: на улицу вышли толпы людей, они пытались поджечь консульство Израиля и «отменили» приезд Джо Байдена на встречу о будущем сектора Газа.
Тысячи людей собрались в Стамбуле – перед дипмиссией Тель-Авива. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.
«Хезболла» объявила среду «днем гнева». В Бейруте атаковали посольство США, накал страстей там сильнее, чем в Стамбуле. Тысячи людей следовали к диппредставительству по дорогам, флаг ХАМАСа повесили на его воротах.
В Тунисе тоже громко протестовали. А еще – в Египте, Мавритании, Йемене, Катаре, Иране.
Байден тем временем приехал в Израиль. Он уверен: взрыв устроила «другая команда». Путин заявил, что сторонам пора начать переговоры.
*Террористическая организация, запрещена в РФ