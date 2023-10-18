Байден в Израиле заявил, что удар по больнице в Газе нанесла «другая команда»

Президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесла другая сторона. Об этом он сказал на конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху 18 октября.
«Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены в этом», — цитирует слова Байдена премьеру Израиля издание Times of Israel. Президент также заявил, что Штаты обеспечат помощь, необходимую для обороны Израиля.
Также Байден в ходе встречи сравнил движение ХАМАС с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ). По его словам, бойцы ХАМАС «совершали зло и зверства, после которых ИГИЛ кажется несколько более разумным».
По словам Байдена, он приехал в Израиль, чтобы показать миру, что США поддерживает еврейское государство. Нетаньяху поблагодарил Байдена, однако никак не высказался по поводу атаки на больницу в Газе.
По данным Минздрава Палестины, в результате удара по больнице в Газе погибли как минимум 500 человек, однако телеканал Al Arabiya сообщает, что жертв более 800. Подробности трагедии и реакцию исламского мира собрали в нашем материале.
*Террористическая организация, запрещена в РФ