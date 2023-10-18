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    Байден в Израиле заявил, что удар по больнице в Газе нанесла «другая команда»

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    29 комментариев

    Президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесла другая сторона. Об этом он сказал на конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху 18 октября.

    «Судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены в этом», — цитирует слова Байдена премьеру Израиля издание Times of Israel. Президент также заявил, что Штаты обеспечат помощь, необходимую для обороны Израиля.

    Также Байден в ходе встречи сравнил движение ХАМАС с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ). По его словам, бойцы ХАМАС «совершали зло и зверства, после которых ИГИЛ кажется несколько более разумным».

    По словам Байдена, он приехал в Израиль, чтобы показать миру, что США поддерживает еврейское государство. Нетаньяху поблагодарил Байдена, однако никак не высказался по поводу атаки на больницу в Газе.

    По данным Минздрава Палестины, в результате удара по больнице в Газе погибли как минимум 500 человек, однако телеканал Al Arabiya сообщает, что жертв более 800. Подробности трагедии и реакцию исламского мира собрали в нашем материале.

    *Террористическая организация, запрещена в РФ

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    Комментарии 30

    Блейк18 Окт 2023 в 13:34
    Ага, есть тут один капитан команды КВН из Кривого Рога, ещё и пианист-виртуоз, по совместительству. Он-то умеет такое проворачивать с невинностью на лице, мол это не он. 8 лет такое творилось на Донбассе. Какая-то неуловимая команда откуда-то обстреливала. Да и глава МАГАТЭ, тоже из их команды, вообще не понимает откуда летит по ЗАЭС. Должно быть это метеориты.
    +2−0
    Гость18 Окт 2023 в 13:20
    Как обычно у англо-саксов. Сами себя обстреляли…
    +0−1
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