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    Девочка-подросток перебегала Приморское шоссе на красный и попала под колеса каршеринга

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    Полиция Петербурга ведет проверку по факту ДТП с пешеходов в Курортном районе города. Водитель каршеринга сбил школьницу на Приморском шоссе.

    ДТП случилось в 17:30 6 ноября на 39-м километре Приморского шоссе, стало известно «Фонтанке» 7 ноября. 21-летний житель Красного Села, двигаясь на каршеринговом Geely от Белоострова в сторону Сестрорецка, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

    Шестиклассницу задело зеркалом, и она упала, получив перелом ноги и автотравму. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. В момент ДТП она была без сопровождения взрослых. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 14 раз.

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    Гость07 Ноя 2023 в 11:31
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