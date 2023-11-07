Девочка-подросток перебегала Приморское шоссе на красный и попала под колеса каршеринга

Полиция Петербурга ведет проверку по факту ДТП с пешеходов в Курортном районе города. Водитель каршеринга сбил школьницу на Приморском шоссе.



ДТП случилось в 17:30 6 ноября на 39-м километре Приморского шоссе, стало известно «Фонтанке» 7 ноября. 21-летний житель Красного Села, двигаясь на каршеринговом Geely от Белоострова в сторону Сестрорецка, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Шестиклассницу задело зеркалом, и она упала, получив перелом ноги и автотравму. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. В момент ДТП она была без сопровождения взрослых. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 14 раз.