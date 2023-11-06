Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

В России нужно немедленно принять закон о всеобщем счастье. Такую идею то ли в шутку, то ли всерьез предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 ноября, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».



«Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — смеясь, отвечала Матвиенко на вопрос о том, какой закон нужно принять в России прямо сейчас (цитата по ТАСС).

