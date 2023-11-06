Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

В России нужно немедленно принять закон о всеобщем счастье. Такую идею то ли в шутку, то ли всерьез предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 ноября, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».
«Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — смеясь, отвечала Матвиенко на вопрос о том, какой закон нужно принять в России прямо сейчас (цитата по ТАСС).
По словам спикера, пока что у нее в этом вопросе «группа поддержки маленькая». Она уверена, что придет время, когда в России такое министерство появится.
Подобная идея не нова. «Министерство счастья», чья работа заключается в заботе о «создании социального блага и удовольствия», есть в ОАЭ. Есть оно и в Бутане, где качество жизни определяется валовым национальным счастьем.
Сама Матвиенко уже выступала с такой идеей в 2016 году. Тогда она предлагала обратить внимание на опыт ОАЭ. Заинтересовало ее и «министерство будущего», которое занимается прогнозированием того, как Эмираты будут развиваться после того, как «будет вычерпан последний баррель нефти».