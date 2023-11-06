Пять изменений, которые произойдут в организме, если не пить алкоголь месяц

В бокалы лучше налить компот Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Бесконечная темнота за окном, отсутствие овощей и фруктов на столе по сравнению с летом, перестройка организма на холода… Многие сейчас чувствуют себя не лучшим образом, рассказывает «Доктор Питер». А что, если помочь организму, — вы готовы сделать ноябрь месяцем трезвости? Вот пять изменений, которые точно произойдут в организме, если совсем отказаться на 30 дней от алкоголя.



Даже если человек хотя бы в течение месяца будет воздерживаться от спиртного, разницу до и после точно заметит. В этом уверены и ученые, проводившие различные эксперименты, и врачи — они уж точно настаивают на максимально трезвом образе жизни. Вот пять изменений, которые точно произойдут в организме, если вы проведете 30 дней без алкоголя, пишет издание FoxNews.

Улучшится состояние здоровья печени Если вы любитель спиртного, пьете умеренно или даже злоупотребляете, то риск развития заболеваний печени у вас резко возрастает. Клетки органа-фильтра из-за постоянной нагрузки страдают, ведь печени приходится трудиться с усиленным рвением. Употребление спиртного в 90–100% приводит к накоплению жира в тканях органа, это и провоцирует развитие жировой болезни печени.

Если откажетесь от алкоголя хотя бы на месяц, облегчите состояние одного из важнейших органов. Даже 30 дней трезвости могут значительно улучшить функцию печени.

Вы станете лучше спать Многие даже не подозревают, как алкоголь мешает качественному сну. Это миф, что вечернее пиво или бокал вина полезны. Да, уснете вы быстрее и проще — провалитесь в фазу медленного сна, а вот фаза быстрого сна будет нарушена. В итоге организм не отдохнет и не получит достаточного количества энергии. А в дни поздней осени это особенно важно — высыпаться.

Поэтому, как только алкоголь будет исключен из вашего рациона, цикл сна начнет восстанавливаться, вы станете легко вставать по утрам, а в течение дня долго будете ощущать прилив сил и бодрости.

Вы снизите вес Алкоголь, каким бы он ни был, — это лишние калории. Они есть и в сухом вине, и в водке, и в коньяке, и в пиве. При этом пенное еще и резко повышает уровень глюкозы в крови и больше другого спиртного способствует набору веса. Алкоголь пробуждает аппетит, поэтому обойтись без закусок, когда в организм попадает бокал-другой спиртного, практически невозможно. А еще спиртное замедляет метаболизм: печени приходится усваивать не только полученные «градусы», но и добавленные к ним калории.



Как только вы откажетесь от спиртного, тяга съесть что-то вкусное после ужина с алкоголем резко снизится, приятный эффект от новой привычки уже через пару недель будет заметен на весах.

Пищеварение значительно улучшится Бывало ли у вас когда-нибудь расстройство желудка после употребления спиртного или, может, вас мучила изжога? Скорее всего, да. Ведь такой эффект от алкоголя замечают многие. Известно, что употребление спиртного снижает выработку муцина — вещества, которое защищает слизистую желудка от раздражителей. Без него повышается риск гастрита и язвенной болезни.

Месяц трезвости дает вашему желудку возможность вернуться в нормальное состояние и правильно переваривать пищу — так, как это и необходимо.

Будете быстрее соображать Тридцать дней без алкоголя могут значительно улучшить работу мозга — качество памяти, скорость мышления, когнитивную гибкость. Дело в том, что спиртное способно вызывать как краткосрочные повреждения в мозге, так и долгосрочные. Это проявляется проблемами с памятью, сложностью в принятии решений и так далее.

Регулярное пьянство также способно сильно повлиять на ваше настроение — повысить уровень беспокойства. Неоднократное употребление спиртного ведет к тому, что организм привыкает к выработке гормонов.

Без стимуляции возникают депрессия и тревожность, а для устранения этих симптомов требуется увеличение дозы. Уберете из жизни алкоголь — дадите психике передышку, почувствуете прилив сил и улучшение настроения. Как понять, что это зависимость Нарколог рассказывает, после какой дозы можно считать, что у вас зависимость, и дал несколько советов о том, с чем нельзя сочетать алкоголь.

— Согласно данным ВОЗ, употребление более двух доз алкоголя чаще чем два раза в неделю — признак зависимости, — рассказал психиатр-нарколог Илья Кислер. — Одна доза — это 40 мл крепкого алкоголя / 150 мл вина или шампанского / 0,33 л пива. И это не зависит от закуски. А в целом нет каких-то единых правил по поводу неудачных сочетаний алкоголя и закуски, и быть не может.



В России почти нет культуры употребления алкогольных напитков, и это очень печальный факт, — рассуждает специалист, приводя в пример Европу, где спиртное почти не закусывают, потому что тем самым желают распробовать букет вина, которое пьют в небольших количествах.



Три совета от специалиста Людям с проблемами с ЖКТ (гастриты, дуодениты, панкреатиты, холециститы) строго не рекомендуется закусывать крепкий алкоголь едой жареной, острой, со специями. Нарушение этого правила грозит обострением имеющихся проблем. Идеальный вариант — нежирный белок (например, говядина, рыба, морепродукты, лучше в запеченном или вареном виде), а также обработанные овощи. Не запивать крепкий алкоголь сладкими напитками. Алкоголь конкурирует с глюкозой за пути расщепления. Кроме того, такое сочетание дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу: одно дело бедной поджелудочной переварить алкоголь, а другое — в нагрузку еще и сахар (углеводы).

Принятое в России сочетание пива с соленой рыбой — одно из самых убийственных. Помимо того, что пиво и так создает приличную жидкостную нагрузку на организм, так еще и соль задерживает жидкость, что чрезвычайно вредно. К пиву в качестве закуски лучше подходят морепродукты (но не соленые), запеченная рыба.

