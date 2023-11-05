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    Пранкер Лексус опроверг причастность к «обыскам» у Вики Цыгановой

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    Пранкеры Вован и Лексус опровергли свою причастность к розыгрышу с «обыском» у певицы Вики Цыгановой. В своем телеграм-канале 5 ноября они написали, что в опубликованном Вадимом Цыгановым видео речь шла о пранке с участием итальянского премьер-министра Италии Мелони.

    «Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об "обысках" в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания. В разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск. Всё, чем можем помочь этому достопочтенному семейству — лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят», — говорится в сообщении Вована и Лексуса.

    Напомним, вечером 4 ноября в соцсетях Вики Цыгановой появилось сообщение ее мужа Вадима о том, что к ним домой якобы пришли с обысками. На следующий день Вадим признался, что это был розыгрыш. Также он выложил видео, в котором говорит по телефону с Лексусом и благодарит его за пранк.

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