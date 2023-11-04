Странное сообщение в канале Вики Цыгановой переполошило соцсети и разбудило Ксению Собчак

Странное сообщение появилось вечером 4 ноября в канале певицы Вики Цыгановой. Оно переполошило соцсети и «разбудило» Ксению Собчак.
На видео в телеграм-канале муж Цыгановой Вадим говорит о том, что у них в доме якобы проходят обыски и нужно срочно звонить в администрацию президента. В пояснении содержится негативное упоминание Собчак: якобы она «настучала».
Вскоре в телеграм-канале журналистки Ксении Собчак появился ответный пост.
«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать)) С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — говорится в сообщении.
Редакция MSK1.RU попыталась связать с героями скандала. Вадим Цыганов на звонки не отвечает, но читает личные сообщения. С Ксенией Собчак связаться не удалось.
Глава ФБПК Виталий Бородин написал у себя в телеграм-канале, что после интервью Виктории и Вадима Цыгановых журналисту Юрию Дудю* (признан в России иноагентом) он требовал возбудить уголовное дело, но не думал, что просьба обернется таким образом.
«Не уверен, но, возможно, наше обращение явилось толчком к каким-то действиям. Будем следить за развитием событий», — написал Бородин.
Интервью с Цыгановыми, выложенное на канале Дудя*, длится больше трех часов. Собеседники обсуждают патриотизм, православие и конспирологические теории. После его выхода Виктория Цыганова заявила, что не давала интервью. Она выложила в своем телеграм-канале интервью, разбитое на две части, а под постами сделала ремарку и попросила людей не смотреть интервью, так как «это всё сделала нейросеть и технологии deepfake», напоминает MSK1.RU. Пояснения певицы читайте на «Фонтанке».
UPD: В 23:11 в канале Виктории Цыгановой появилось сообщение: «Все закончилось. Искали улики».
* Признан в России иностранным агентом