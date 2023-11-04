Странное сообщение в канале Вики Цыгановой переполошило соцсети и разбудило Ксению Собчак

Странное сообщение появилось вечером 4 ноября в канале певицы Вики Цыгановой. Оно переполошило соцсети и «разбудило» Ксению Собчак.



На видео в телеграм-канале муж Цыгановой Вадим говорит о том, что у них в доме якобы проходят обыски и нужно срочно звонить в администрацию президента. В пояснении содержится негативное упоминание Собчак: якобы она «настучала».



Вскоре в телеграм-канале журналистки Ксении Собчак появился ответный пост.



«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать)) С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — говорится в сообщении.

