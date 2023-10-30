«Делать из нас идиотов не позволено ни Кремлю, ни Дудю*». Цыгановы — о скандальном интервью в Дубае и нейросетях

Встреча журналиста с Цыгановыми прошла в Арабских Эмиратах Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU, Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Два дня назад журналист Юрий Дудь* опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем, а по совместительству продюсером, Вадимом. За это время видео уже набрало 3,7 млн просмотров и более 120 тысяч комментариев.

На следующий день артистка опубликовала интервью, разбитое на две части. Под постами Цыганова попросила людей не смотреть интервью и назвала его продуктом нейросетей и технологий deepfake. MSK1.RU связался с супругом певицы и героем скандального интервью Вадимом Цыгановым и выяснил, что значат эти заявления.

— Да, мы пишем, что это нейросети и deepfake. И очень надеемся, что все силовики и вся мощь Кремля не обрушится на нас, — сказал MSK1.RU продюсер. — Такой трюк использовал господин Пригожин (Иосиф, продюсер и муж певицы Валерии. — Прим. ред.) У него получилось, его не трогают. И мы надеемся, что все поймут, что это нейросеть, и всё будет замечательно.

В конце марта Иосиф Пригожин стал героем народных мемов из-за слитого в Сеть получасового телефонного разговора. На записи человек с голосом, похожим на голос Иосифа Пригожина, крайне негативно отзывается об СВО и будущем России. Голос его собеседника похож на голос бизнесмена Фархада Ахмедова. Продюсер списал тембральное сходство на ловкость современных технологий и нейросетей. «Фонтанка» поговорила с ним об этом инциденте. Встреча журналиста с Цыгановыми прошла в Арабских Эмиратах. По данным СМИ, Юрий Дудь* уехал из России после начала спецоперации в марте 2022 года и с тех пор активно выступает против военных действий.

Продюсер певицы в разговоре с MSK1.RU назвал поездку в Дубай «телепортацией» и заявил, что затраты на перелет пары взял на себя интервьюер. — Это была телепортация. Две недели назад мы телепортировались в Дубай, он [Юрий Дудь*] оплатил нам бизнес-класс, который стоит миллионы, — рассказал MSK1.RU Цыганов. — Мы прилетели, жили в лучшей гостинице. По его словам, в ОАЭ у Цыгановых были «назначены рабочие встречи»: с мастерами по пошиву — Цыганова выпускает одежду под собственным брендом, а также с организаторами художественной выставки.

— Мы не замыкаемся на России, мы готовы работать со всеми божьими людьми, кроме сатаны. Кто-то говорит, что мы лапти носим. Нет, мы делаем масштабные вещи мирового уровня, — заявил он. — Вика — «best of Russia» по мебели. И делать из нас идиотов не позволено ни Кремлю, ни Дудю*.

Вадим Цыганов сказал MSK1.RU, что целью их встречи с журналистом был разговор о Боге. — Какая может быть негативная сторона, когда мы идем говорить о Боге и любви? Я буду говорить об этом с кем угодно, — добавил супруг певицы. — Я не боюсь этих разговоров.



Он также заявил MSK1.RU, что певица «получила колоссальный удар от Первого канала».

— У нас была договоренность с Первым каналом, что они поздравят Вику с днем рождения. А тут идет отмена, я начинаю спрашивать и узнаю, что есть черный список, где Вика запрещена, — рассказал нам Цыганов. — Конечно, после этого мы используем оружие «нейросеть». Мне давно уже все, Аксюта (Юрий Аксюта, телепродюсер. — Прим. ред.), например, смеялись в лицо и говорили: «Мы вас зовем, потому что некого больше пригласить».

Вика Цыганова прославилась в 90-х годах, исполняя хулиганские и патриотические песни в жанре шансон. Самые известные ее хиты — «Русская водка» и «Приходите в мой дом». Исполнительница также пела в дуэте с известным шансонье Михаилом Кругом. В 2020 году она вернулась на сцену после 10-летнего перерыва. С февраля 2022-го активно поддерживает спецоперацию и выступает перед бойцами российской армии. В октябре 2022 года опубликовала клип на песню «Вагнер», ставшую неофициальным гимном ЧВК.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом в 2022 году. Ранее мы рассказывали, кто из российских звезд обрел новую волну популярности после начала специальной военной операции.