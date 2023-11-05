Муж Вики Цыгановой рассказал всю правду об «обысках»

Пост об «обысках» в доме у певицы Вики Цыгановой оказался розыгрышем. Об этом 5 ноября сообщил в соцсетях ее муж Вадим.



«Мы сыграли хорошо, ваша команда справилась на 5 с плюсом. Мне понравился заход и с нейросетью. Вы молодцы», — заявил он в телефонном разговоре с пранкером Лексусом.

«Обыски прошли офигенно. Пришли рептилоиды к нам. Искали совесть, честь, ну и конечно, не забыли спросить о вере, надежде и любви. Я говорю: вы что, одурели, чего заходите так издалека. А они говорят: мы хотим поговорить с вами еще о русской идее», — заявил после разговора с Лексусом на камеру Вадим.