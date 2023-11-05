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    Муж Вики Цыгановой рассказал всю правду об «обысках»

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    Пост об «обысках» в доме у певицы Вики Цыгановой оказался розыгрышем. Об этом 5 ноября сообщил в соцсетях ее муж Вадим.

    «Мы сыграли хорошо, ваша команда справилась на 5 с плюсом. Мне понравился заход и с нейросетью. Вы молодцы», — заявил он в телефонном разговоре с пранкером Лексусом.

    «Обыски прошли офигенно. Пришли рептилоиды к нам. Искали совесть, честь, ну и конечно, не забыли спросить о вере, надежде и любви. Я говорю: вы что, одурели, чего заходите так издалека. А они говорят: мы хотим поговорить с вами еще о русской идее», — заявил после разговора с Лексусом на камеру Вадим.

    Он добавил, что «мы (кто "мы", муж Цыгановой не уточнил. — Прим. ред.) воюем с Сатаной». Также Вадим Цыганов раскрыл, что за весь ажиотаж, который возник накануне, несет ответственность их адвокат — Любовь Дручинина. По словам мужчины, она подумала, что всё реально, вызвала полицию и обзвонила журналистов. В это время Вадим и Вика «спокойно парились в бане».

    Также он пообещал, что скоро всё изменится, ведь «вчера один из главных шаманов страны нажал на кнопку».

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