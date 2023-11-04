Первый канал показал, как SHAMAN нажал на ядерную кнопку со словами «Я русский»

Автор: Nata / YouTube
Первый канал в честь Дня народного единства показал телеверсию петербургского концерта певца SHAMAN. Во время исполнения песни «Я русский» артисту вынесли чемоданчик с красной кнопкой, который очевидно символизирует тот самый «ядерный чемоданчик». Со словами «Я русский» SHAMAN жахнул по кнопке — на сцене загорелась пиротехника.
Большой сольный концерт Ярослава Дронова (настоящее имя певца) прошел на «Зенит Арене» в сентябре этого года. Тогда зрителями перформанса стали 60 тысяч человек. После показа по Первому каналу аудитория этого символического жеста расширилась до миллионов.