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    Первый канал показал, как SHAMAN нажал на ядерную кнопку со словами «Я русский»

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    257 комментариев

    Автор: Nata / YouTube

    Первый канал в честь Дня народного единства показал телеверсию петербургского концерта певца SHAMAN. Во время исполнения песни «Я русский» артисту вынесли чемоданчик с красной кнопкой, который очевидно символизирует тот самый «ядерный чемоданчик». Со словами «Я русский» SHAMAN жахнул по кнопке — на сцене загорелась пиротехника.

    Большой сольный концерт Ярослава Дронова (настоящее имя певца) прошел на «Зенит Арене» в сентябре этого года. Тогда зрителями перформанса стали 60 тысяч человек. После показа по Первому каналу аудитория этого символического жеста расширилась до миллионов.

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