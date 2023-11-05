К нам ворвется вихрь. Чего петербуржцам ждать от погоды в воскресенье

Дожди ожидаются в Петербурге в последний день недели. Всему виной циклонический вихрь, который с юга ворвётся в западную часть Ленобласти. Об этом 5 ноября рассказывает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



По его прогнозу, сегодня в городе будет облачно, временами дожди. Температура воздуха +6…+8, по области +4…+9 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. МЧС предупреждало, что в ближайшее время местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

