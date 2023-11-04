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    Покушение на тренера Валуева осталось безнаказанным. В деле больше нет киллера, но есть интерес к убийствам

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    Суд в Петербурге решил судьбу уголовного дела о покушении на убийство промоутера и тренера по боксу Олега Шалаева. Виновный Александр Никитин может быть свободен — когда досидит предыдущий срок.

    О приговоре «Фонтанке» 4 ноября рассказал потерпевший. Решением суда он недоволен и намерен его обжаловать. По версии Шалаева, в августе 2003 года его пытались убить из-за профессиональной деятельности. У парадной дома на проспекте Королева его караулили киллеры — значит, где-то из-за этой мизансцены переживали организаторы и заказчики. Но задуманное не удалось, Шалаев получил три пули, пока убегал от Никитина, но все они существенного вреда ему не нанесли.

    Суд счел, что доказан только факт стрельбы в Шалаева Никитиным, а все остальное, включая показания Дацика, домыслы и предположения. Мотив, сказано в решении суда, — «внутреннее побуждение причинения смерти человеку для удовлетворения личного интереса».

    Никитин, который участие в попытке убить Шалаева отрицал, получил 7 лет и 7 месяцев, но так как дело было давно, то по нему вышли сроки давности, а значит, подсудимый мог бы быть свободен. По факту он еще не досидел примерно 4 года из 22 за другие убийства, но в колонии у него положительные характеристики и все шансы в скором времени выйти на свободу по УДО.

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