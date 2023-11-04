Покушение на тренера Валуева осталось безнаказанным. В деле больше нет киллера, но есть интерес к убийствам

Суд в Петербурге решил судьбу уголовного дела о покушении на убийство промоутера и тренера по боксу Олега Шалаева. Виновный Александр Никитин может быть свободен — когда досидит предыдущий срок.



О приговоре «Фонтанке» 4 ноября рассказал потерпевший. Решением суда он недоволен и намерен его обжаловать. По версии Шалаева, в августе 2003 года его пытались убить из-за профессиональной деятельности. У парадной дома на проспекте Королева его караулили киллеры — значит, где-то из-за этой мизансцены переживали организаторы и заказчики. Но задуманное не удалось, Шалаев получил три пули, пока убегал от Никитина, но все они существенного вреда ему не нанесли.

