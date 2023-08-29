Киллер есть, а кто заказчик — знает Дацик. Суд в Петербурге услышал версию о нападении на тренера Валуева

В Приморском райсуде выслушали показания боксера Вячеслава Дацика, больше прославившегося отягощенной моралью серией нападений на проституток. Он выступил на стороне своего тренера Олега Шалаева, который склонен винить в жизненных перипетиях людей, собранных вокруг Николая Валуева в период взлета его спортивной карьеры.

Ожидая начала заседания, Дацик красивым почерком писал прошение судье — он хочет навестить в СИЗО Михаила Глущенко, который отбывает срок за организацию убийства Галины Старовойтовой и готовится выслушать приговор по делу об убийстве владельцев «Метрополя». Когда-то он сидел с «Мишей Хохлом» в одной камере и, как сам рассказывает, наслушался от него множество крайне занимательных историй. Отзывается о нем тепло. Но в суд его позвали ради бесед о другом сидельце.



Дацика ждали в суде четыре месяца: то у боксера бой в Москве, то не удалось найти свободное помещение в столичном суде, чтобы провести допрос по видеосвязи, то пресс-конференция. Вера в появление Дацика на процессе иссякала, отчего судья Дмитрий Лозовой, увидев его в коридоре, даже несколько просиял.

Дацик задал тон допросу фразой о том, что родился он в 1980 году по Юлианскому календарю. «Род занятий — боксер?» — с улыбкой уточнил судья, который вынужден был довольно близко познакомиться с графиком профессиональной деятельности бойца. Свидетель пояснил, что знаком и с потерпевшим Олегом Шалаевым, и с подсудимым Александром Никитиным.



Шалаева пытались убить в августе 2003 года. В то время он был тренером и промоутером ныне депутата Госдумы Николая Валуева. Ходили разговоры о том, что незадолго до нападения у Шалаева был конфликт с другими промоутерами, которые хотели переманить Валуева, звучала фамилия Сергея Мичника. Шалаев выжил, получив несколько ранений. Никитина следствие считает исполнителем неудачного заказа.

С Дациком Шалаев познакомился на исходе 90-х, его он тоже тренировал. О покушении на тренера Дацик узнал из СМИ и позже лично от Шалаева. Свидетелю известно, что в покушении были задействованы четверо — один сидел в машине, трое готовились стрелять, но вышла какая-то заминка и двое прибыли к месту несколько позже назначенного времени. Шалаеву удалось выбить пистолет из рук Никитина и убежать.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Об этих событиях свидетелю довелось поговорить и лично с Никитиным. В 2007 году Дацика арестовали по обвинению в серии налетов на салоны связи, боксера изолировали еще в старых Крестах. «Ко мне подошел корпусной и сказал, что «заехал» киллер моего тренера», — поделился с судом Дацик и добавил подробностей тюремного быта тех времен. Телефонов у него при себе было сразу шесть, его камера не закрывалась, и он свободно гулял по «галёре», хотя с остальных за такой променад брали по 100 рублей за раз. «Галёра — это, простите, что?», — уточнил судья, только что переживший удивление от откровений про свободный звонок из камеры на волю. Оказалось, что имеется в виду этаж. Никитин, арестованный за заказное убийство гендиректора «Алмаз-Антей» Игоря Климова, сидел прямо над Дациком, но такой свободы перемещений не имел.



По словам свидетеля, Шалаев отговорил его от того, чтобы Никитина избить — ведь «киллер» был «только инструментом», а ему нужны фамилии заказчиков. Дацик, поведал он суду, поднялся на «галеру» выше и сперва говорил с Никитиным через «кормушку». «Он называл Валуева и, от чего больше всего я, извиняюсь, офигел — когда услышал фамилию Мичника. Потому что это человек, который живет в Германии, и в России он особо не известен, только в узком кругу боксеров. И как я понял с его слов, Мичник выходил на кого-то из его старших, давал ЦУ и потом уже [велись] вот эти переговоры», — рассказал Дацик.



Затем он якобы открыл проволокой камеру Никитина и отвел в пустую — там и состоялся телефонный разговор с Шалаевым. По словам Дацика, который разговор слышал, Никитин говорил о том, что не может дать показания на заказчиков, потому что тогда до конца срока не доживет. Перед тренером извинился.



Шалаев заверил суд, что так все и было, Никитин же возражал.

— Посмотри мне в глаза, я хоть слово соврал?

— 95%, пять процентов правды.

Впрочем, судя по всему, все же не 95. Первым делом Никитин отметил, что Дацик неправильно назвал этаж, на котором он сидел. Подсудимый подтвердил, что Дацик к нему действительно приходил и приносил телефон, разговор шел о Шалаеве. Но фамилия Валуева звучала только в контексте кто чей тренер, Дацик вроде как даже пожаловался, что Шалаев выставлял его в спарринг с именитым боксером в качестве груши. Мичника же не упоминали вовсе.



— Я фамилию Мичника первый раз увидел в деле. Когда ты первый раз о нем вспомнил? В 2019 году на Московском проспекте в 307 кабинете у полковника? До этого ты не помнил?

— До этого я сидел.

Никитин отметил, что находился в одной камере с еще двумя арестованными, Сосо Папалиани и Гогой Чиковани. Подсудимый убежден, что они могут подтвердить его слова. Никаких «признательных» он не давал, перед Шалаевым не извинялся. Никитин отметил, что потерпевший сам ему звонил в тот же вечер. «У вас там что, у всех телефоны были?», — снова удивился судья.



Никитин и его адвокат постарались сделать упор на том, что Дацика по заключению экспертизы и решению суда признали невменяемым, на что свидетель парировал, что позже другой суд никаких признаков болезненного душевного состояния боксера не усмотрел и спокойно отправил его в колонию. «Бывает», — уже без удивления отметил судья. Адвокат подсудимого поинтересовалась и тем, как были возможны его свободные прогулки по Крестам, ведь она сама видела, как его водили по коридорам в кандалах и с собаками. Дацик спорить не стал — было, но на несколько лет позже, после попытки побега и нескольких драк с сотрудниками. О развороченных в камерах стенах и прочих подобных заслугах Дацик рассказывал с особым энтузиазмом, но «насладиться» воспоминаниями боксера о днях в застенках судья присутствующим не дал.



Когда вопросы к Дацику иссякли, адвокат потерпевшего ходатайствовал о приглашении в суд и допросе порядка 10 свидетелей, среди которых Мичник, Валуев, два внедренных в преступную группу Никитина оперативных сотрудника, которых в список свидетелей внес прокурор. Но гособвинитель, который по логике процесса находится на одной стороне с потерпевшим, смысла их допрашивать не увидел, чем вызвал у Шалаева и его группы поддержки волну негодования. Судья в вызове всех из списка отказал. Впрочем, Шалаев может попытаться привести депутата Госдумы в суд самостоятельно.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

