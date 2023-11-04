Пока страна празднует День народного единства, мы решили вспомнить и о других интересных российских праздниках. И узнали очень много интересного — столько, что решили поделиться с вами. А если точнее, проверить ваши знания. В этом тесте мы собрали не только праздники, о которых мало кто знает, но и неизвестные факты о хорошо знакомых вам мероприятиях. Справитесь?
А что мы отмечаем? Проверьте, как хорошо вы знаете эти российские праздники
Спорим, о многих вы даже не слышали!
4 ноября 2023, 08:08
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Наверняка вы часто путаете День России и День Конституции. Помните, когда какой праздник отмечают?
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Неплохо, но никогда не поздно узнать о российских праздниках немного больше
Вы знаете о праздниках практически всё! Лишь слегка расширили кругозор
Праздники — это ваша стихия!