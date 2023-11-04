    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, ю-в

    752мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.04eur99.01

    А что мы отмечаем? Проверьте, как хорошо вы знаете эти российские праздники

    Спорим, о многих вы даже не слышали!

    5170
    56 комментариев
    В первую очередь праздники ассоциируются с выходными, и только потом — с торжественными мероприятиями
    В первую очередь праздники ассоциируются с выходными, и только потом — с торжественными мероприятиямиФото: Максим Воробьёв / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Пока страна празднует День народного единства, мы решили вспомнить и о других интересных российских праздниках. И узнали очень много интересного — столько, что решили поделиться с вами. А если точнее, проверить ваши знания. В этом тесте мы собрали не только праздники, о которых мало кто знает, но и неизвестные факты о хорошо знакомых вам мероприятиях. Справитесь?

    Как вы уже поняли, 4 ноября в России — День народного единства. А есть ли еще какой-то праздник, который в этот день отмечают по всей стране?

    День народного единства, по сути, заменил собой советский праздник Октябрьской революции, который отмечался 7 ноября. А что сейчас празднуют в России 7 ноября?

    Отмечают ли в России День системного администратора?

    День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. А когда празднуют День отца?

    Какой из этих праздников в России не отмечают?

    В школах порой устраивают дни самоуправления. А отмечают ли такой праздник на самом деле?

    В Якутии есть традиционный праздник Ысыах. А что отмечают?

    Наверняка вы часто путаете День России и День Конституции. Помните, когда какой праздник отмечают?

    А когда в России отмечают День Рунета?

    Какой из этих праздничных дней официально считается нерабочим?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А что мы отмечаем? Проверьте, как хорошо вы знаете эти российские праздники

    Похоже, вы особо и не интересуетесь праздниками — лишь бы отдых был

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А что мы отмечаем? Проверьте, как хорошо вы знаете эти российские праздники

    О некоторых праздниках вам что-то известно... Но не более того

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А что мы отмечаем? Проверьте, как хорошо вы знаете эти российские праздники

    Неплохо, но никогда не поздно узнать о российских праздниках немного больше

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А что мы отмечаем? Проверьте, как хорошо вы знаете эти российские праздники

    Вы знаете о праздниках практически всё! Лишь слегка расширили кругозор

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А что мы отмечаем? Проверьте, как хорошо вы знаете эти российские праздники

    Праздники — это ваша стихия!

    Поделитесь результатом

    В первую очередь праздники ассоциируются с выходными, и только потом — с торжественными мероприятиями
    В первую очередь праздники ассоциируются с выходными, и только потом — с торжественными мероприятиямиФото: Максим Воробьёв / E1.RU

    По теме

    День народного единстваТест
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 56

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    56
    close