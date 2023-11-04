А что мы отмечаем? Проверьте, как хорошо вы знаете эти российские праздники

Пока страна празднует День народного единства, мы решили вспомнить и о других интересных российских праздниках. И узнали очень много интересного — столько, что решили поделиться с вами. А если точнее, проверить ваши знания. В этом тесте мы собрали не только праздники, о которых мало кто знает, но и неизвестные факты о хорошо знакомых вам мероприятиях. Справитесь?