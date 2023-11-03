СПБ Биржа 6 ноября продолжит торговать российскими ценными бумагами. Об иностранных пока не сообщается

Торги на СПБ Бирже в понедельник, 6 ноября, будут проходить с учетом особенностей, говорится в сообщении площадки 3 ноября.



С 10 утра она продолжит торговать ценными бумагами российских компаний. Всего в списке 28 наименований. Информацию о возобновлении торгов иностранными ценными бумагами, режимах торгов и доступных инструментах обещают сообщить позже. Она появится на сайте биржи.

При этом с 7 утра на СПБ Бирже можно будет совершать сделки со всеми видами ценных бумаг кроме еврооблигаций в режиме переговорных сделок и сделки в режиме «Адресное репо с центральным контрагентом».