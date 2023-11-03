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    СПБ Биржа 6 ноября продолжит торговать российскими ценными бумагами. Об иностранных пока не сообщается

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    Торги на СПБ Бирже в понедельник, 6 ноября, будут проходить с учетом особенностей, говорится в сообщении площадки 3 ноября.

    С 10 утра она продолжит торговать ценными бумагами российских компаний. Всего в списке 28 наименований. Информацию о возобновлении торгов иностранными ценными бумагами, режимах торгов и доступных инструментах обещают сообщить позже. Она появится на сайте биржи.

    При этом с 7 утра на СПБ Бирже можно будет совершать сделки со всеми видами ценных бумаг кроме еврооблигаций в режиме переговорных сделок и сделки в режиме «Адресное репо с центральным контрагентом».

    С 10 утра по аналогичной группе инструментов будут доступны сделки в режиме «Безадресное репо с центральным контрагентом».

    Справка:

    США 2 ноября ввели новые антироссийские санкции, под которые в том числе подпала СПб Биржа. Площадка приостановила торги российскими и иностранными бумагами. В основном на ней обращаются именно последние. При этом биржа заявила, что санкции не затронут активы ее клиентов, и пообещала предоставить подробную информацию об этом позже. Что означают санкции против СПб Биржи для рынка и инвесторов, читайте в материале «Фонтанки».

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