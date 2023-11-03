Каршеринг пятился на трех колесах. На Митрофаньевском после ДТП разбросало машины

читатель «Фонтанки»
Авария с каршерингом затруднила движение в Адмиралтейском районе Петербурга днем 3 ноября. Странные маневры водителя арендной машины уже после ДТП удивили очевидца.
Около 12:15 на Митрофаньевском шоссе, в районе дома 9, столкнулись два легковых автомобиля, сообщает читатель «Фонтанки» Павел. Один из них — каршеринговый Omoda — остался без заднего левого колеса, и водитель с неизвестной целью пытался сдавать назад на трех колесах. Второго участника частично закинуло на газон на встречной полосе. Он тоже остался без колеса, только переднего правого.
По словам очевидца, у водителя каршеринга было лицо в крови, а его пассажиру явно было очень весело. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что ДТП было оформлено как без пострадавших: участники от госпитализации отказались.
ДТП затруднило движение по Митрофаньевскому шоссе. По данным «Яндекс.Пробок», затор в основном скопился со стороны метро «Балтийская».