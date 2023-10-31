Российский космонавт попросил привезти на МКС робот-пылесос

На Международной космической станции (МКС) космонавтам нужны такие же роботы, как и всем людям на земле, например роботы-пылесосы. Они могли бы освободить экипаж от банальных задач. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал участникам «Космического урока» российский космонавт Константин Борисов с борта МКС, передает РИА Новости.
«Было бы здорово получить робота, который бы здесь пылесосил качественно сам, без нашей помощи, или протирал панели, или что-то делал такое по быту полезное, что освободило бы нам время на другую работу», — сказал он.
Борисов отметил, что хотел бы, чтобы роботы на МКС делали за него скучную работу.
Другой космонавт, Олег Кононенко, считает, что на МКС не помешал бы робот-спасатель, который бы мог возвращать людей на станцию во время выходов в открытый космос. Сейчас, по его словам, за бортом МКС космонавты страхуются двумя карабинами.