Российский космонавт попросил привезти на МКС робот-пылесос

На Международной космической станции (МКС) космонавтам нужны такие же роботы, как и всем людям на земле, например роботы-пылесосы. Они могли бы освободить экипаж от банальных задач. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал участникам «Космического урока» российский космонавт Константин Борисов с борта МКС, передает РИА Новости.

«Было бы здорово получить робота, который бы здесь пылесосил качественно сам, без нашей помощи, или протирал панели, или что-то делал такое по быту полезное, что освободило бы нам время на другую работу», — сказал он.