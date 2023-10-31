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    Российский космонавт попросил привезти на МКС робот-пылесос

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    На Международной космической станции (МКС) космонавтам нужны такие же роботы, как и всем людям на земле, например роботы-пылесосы. Они могли бы освободить экипаж от банальных задач. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал участникам «Космического урока» российский космонавт Константин Борисов с борта МКС, передает РИА Новости.

    «Было бы здорово получить робота, который бы здесь пылесосил качественно сам, без нашей помощи, или протирал панели, или что-то делал такое по быту полезное, что освободило бы нам время на другую работу», — сказал он.

    Борисов отметил, что хотел бы, чтобы роботы на МКС делали за него скучную работу.

    Другой космонавт, Олег Кононенко, считает, что на МКС не помешал бы робот-спасатель, который бы мог возвращать людей на станцию во время выходов в открытый космос. Сейчас, по его словам, за бортом МКС космонавты страхуются двумя карабинами.

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    МКСКосмонавты
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