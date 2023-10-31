Электричка сбила погружённого в себя пешехода на севере Петербурга

Транспортная полиция выясняет обстоятельства, при которых мужчина оказался на пути электропоезда в Выборгском районе Петербурга 31 октября. От приближающейся опасности его могла отвлечь музыка.



О ЧП на пути к Удельной «Фонтанке» рассказал читатель. По его словам, около половины восьмого утра электричка остановилась, не доезжая до станции.



«Сбили человека. Стоим, по сообщению машиниста, ждём скорую», — добавил пассажир.



В Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу пояснили, что в больницу увезли пострадавшего мужчину. По предварительным данным, он шагнул на железнодорожный переход на запрещённый красный и в наушниках.

