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    Электричка сбила погружённого в себя пешехода на севере Петербурга

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    Транспортная полиция выясняет обстоятельства, при которых мужчина оказался на пути электропоезда в Выборгском районе Петербурга 31 октября. От приближающейся опасности его могла отвлечь музыка.

    О ЧП на пути к Удельной «Фонтанке» рассказал читатель. По его словам, около половины восьмого утра электричка остановилась, не доезжая до станции.

    «Сбили человека. Стоим, по сообщению машиниста, ждём скорую», — добавил пассажир.

    В Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу пояснили, что в больницу увезли пострадавшего мужчину. По предварительным данным, он шагнул на железнодорожный переход на запрещённый красный и в наушниках.

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