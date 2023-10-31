Пациент психбольницы в Новосибирске напал на медработника и попытался убить

Следственные органы СК России задержали жителя Черепановского района Новосибирской области, который обвиняется в попытке убийства медработника. Об этом 31 октября сообщает областное СУ СК.
Инцидент произошёл вечером 26 октября в Новосибирске — на психиатрическом отделении медицинского учреждения. По данным следствия, пациент, находящийся на лечении в связи с алкогольной зависимостью, потребовал у 45-летней женщины-медработника телефон. Она не разрешила ему позвонить, и он напал на неё — «причинил потерпевшей телесные повреждения и скрылся с места преступления». Женщина могла умереть, но сотрудники больницы «пресекли его действия» и успели оказать медпомощь коллеге.
«По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.