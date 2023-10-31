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    Бизнесмен из Калининграда получил 11 лет строгого режима за попытку вступить в иностранный легион ВСУ

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    Калининградский бизнесмен Андрей Гальчевский осуждён за госизмену в виде попытки вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призыв в соцсетях убивать глав российских военкоматов. Такое решение вынесла выездная коллегия Второго Западного окружного военного суда в помещении Балтийского флотского военного суда, передаёт 31 октября ТАСС.

    Подсудимый получил 11 лет исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.

    «Приговор обжалован и не вступил в законную силу», — отметили в суде.

    Гальчевский имеет двойное гражданство: РФ и Израиля.

    Предпринимателя задержали в октябре 2022 года после велосипедной прогулки у стадиона «Калининград». Сначала его обвинили в мелком хулиганстве, затем — в покушении на госизмену.

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