Бизнесмен из Калининграда получил 11 лет строгого режима за попытку вступить в иностранный легион ВСУ

Калининградский бизнесмен Андрей Гальчевский осуждён за госизмену в виде попытки вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призыв в соцсетях убивать глав российских военкоматов. Такое решение вынесла выездная коллегия Второго Западного окружного военного суда в помещении Балтийского флотского военного суда, передаёт 31 октября ТАСС.



Подсудимый получил 11 лет исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.

