Прошел огонь и воду: в Петербурге пожарные спасли крохотного котенка

В Петербурге почти новорожденный котенок пережил пожар и во время проливки обгоревшего помещения чудом докричался до спасателей. О счастливой истории спасения
Инцидент произошел в Парголово. Спасатели ликвидировали пламя в заброшенной хозпостройке. В тот момент, когда пожарные проливали и разбирали сгоревшие конструкции, раздался жалобный писк, исходящий из-под обгоревших балок пола.
МЧС Санкт-Петербурга
Это мяукал черный котенок с белыми лапками. Мокрый и напуганный малыш отправился в пожарную часть. Сейчас сотрудники спасательного ведомства отогревают котенка и заодно подыскивают спасенному заботливых хозяев.