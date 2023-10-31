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    Прошел огонь и воду: в Петербурге пожарные спасли крохотного котенка

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    В Петербурге почти новорожденный котенок пережил пожар и во время проливки обгоревшего помещения чудом докричался до спасателей. О счастливой истории спасения 30 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

    Фото: МЧС Санкт-Петербурга
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    Инцидент произошел в Парголово. Спасатели ликвидировали пламя в заброшенной хозпостройке. В тот момент, когда пожарные проливали и разбирали сгоревшие конструкции, раздался жалобный писк, исходящий из-под обгоревших балок пола.

    МЧС Санкт-Петербурга

    Это мяукал черный котенок с белыми лапками. Мокрый и напуганный малыш отправился в пожарную часть. Сейчас сотрудники спасательного ведомства отогревают котенка и заодно подыскивают спасенному заботливых хозяев.

    Фото: МЧС Санкт-Петербурга

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