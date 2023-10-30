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    Армия Израиля в ходе операции в Газе освободила из заложников военнослужащую

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    Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа вызволили из плена военнослужащую — она находилась в заложниках с 7 октября, сообщает в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля.

    «Ночью в ходе наземной операции ЦАХАЛа была освобождена рядовой первого класса Ури Магидиш», — говорится в сообщении военного ведомства.

    Уточняется, что Мегедиш была похищена ХАМАС 7 октября. Ее осмотрели врачи, она чувствует себя хорошо. Других подробностей не приводится.

    7 октября военные ХАМАС ворвались на территорию Израиля. По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, число удерживаемых заложников составляет не менее 239.

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