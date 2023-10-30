Беспорядки в Дагестане, гумпомощь Газе и извинения Нетаньяху. Главное о войне Израиля

Фото: Abed Khaled/ AP/TASS Поделиться Поделиться





Израиль расширяет операцию в секторе Газа, палестино-израильский конфликт привел к беспорядкам на Северном Кавказе, жители Газы получили гуманитарную помощь. Главные события вооруженного конфликта на Ближнем Востоке — в вечернем дайджесте «Фонтанки».



Число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 8 тысяч 306 человек, среди которых 3 тысячи 457 детей. В результате обстрелов выведены из строя 25 медицинских учреждений. Такие данные приводит телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы (под контролем ХАМАС).



За последние трое суток в секторе Газа убиты 10 сотрудников ООН, общее число погибших работников организации достигло 63, говорится на сайте Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Со стороны Израиля последний раз сообщалось о более 1 400 погибших.

Суббота, 28 октября

Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что не получал никаких сведений о намерении ХАМАСа вторгнуться на территорию страны. В своих соцсетях политик отметил, что все службы безопасности придерживались мнения, что ХАМАС хочет прийти к урегулированию.

Израильским политикам показалось это заявление неуместным, по их мнению, сейчас не время для подобных комментариев. После этого Нетаньяху удалил свой пост и попросил прощения.



«Я был неправ. Я полностью поддерживаю всех руководителей спецслужб. Я посылаю силы начальнику штаба [ЦАХАЛ], а также командирам и солдатам, которые находятся на передовой и сражаются за наш дом», — заявил Биньямин Нетаньяху.

По данным Армии обороны Израиля, за субботу военные нанесли удары по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что целями ударов стали командные центры ХАМАС, наблюдательные пункты и позиции запуска противотанковых управляемых ракет.

В минувшие выходные израильские военные расширили свою операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ увеличил численность войск на местах, но отказывается называть эти действия началом наземной операции.



Были сообщения о боестолкновениях на севере Газы. По данным Армии обороны Израиля, члены движения ХАМАС открыли огонь по израильским военным. В итоге сообщается, что вооруженные члены движения ХАМАС были уничтожены.



В субботу в секторе Газа появился интернет — его не было полтора дня, с того момента, как Израиль сообщил о «расширении» операции против ХАМАС. При этом Илон Маск заявил, что ни один терминал спутниковой связи Starlink не попытался подключиться из сектора Газа. Он заверил, что, если терминал подключится, компания будет подтверждать, что он используется в гуманитарных целях.

Израиль возобновил работу двух из трех трубопроводов, через которые поступает вода в сектор Газа. Теперь анклав получает около 28,5 млн литров воды в день — это примерно половина того, что Израиль поставлял до 7 октября, сообщает Times of Israel.

Воскресенье, 29 октября

Израиль заявил об уничтожении тактического командования ХАМАС в результате бомбардировок. По словам пресс-секретаря израильской армии Даниэля Хагари, военно-воздушные силы осуществляют массированные бомбардировки, чтобы прикрыть собственные войска. Также израильские военные хотят разрушить «инфраструктуру террора» — Израиль настаивает, что ХАМАС «цинично использует палестинцев», укрываясь в школах и больницах. Одновременно с бомбардировками Газы были нанесены авиаудары по нескольким целям на юге Сирии. Это произошло в качестве ответа на ракетный обстрел Голанских высот.

В воскресенье в Газу была доставлена гуманитарная помощь — не менее 33 грузовиков с водой, продовольствием и медикаментами въехали на территорию анклава, сообщает ООН.

В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. В здание аэропорта и на летное поле зашли несколько сотен человек, которых позднее вытеснили правоохранители. По последним данным, более 20 человек пострадали, включая 9 полицейских, задержаны 60 участников беспорядков.



«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — отреагировали в МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на события на Северном Кавказе.

Понедельник, 30 октября

Шани Лук мертва. Об этом телеканалу RTL сообщила мать 23-летней гражданки Германии и Израиля. Мать предполагает, что Шани убили еще 7 октября — в день проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы Израиля. Смерть похищенной девушки подтвердил МИД Израиля и лично президент страны Ицхак Герцог. Глава государства уточнил, что Шани была обезглавлена.

«Шани, которую похитили с музыкального фестиваля, подвергли пыткам и провезли по Газе террористы ХАМАС, пережила непостижимые ужасы», — заявили во внешнеполитическим ведомстве Израиля. В попытках разобраться, что привело к нападению ХАМАС на мирных жителей Израиля 7 октября, журналисты The New York Times выяснили, что израильские спецслужбы перестали прослушивать разговоры хамасовцев по рациям, решив, что это «бесполезно». Об этом рассказали источники газеты.



Напряженная ситуация остается на ливано-израильской границе. По данным пресс-службы армии Израиля, Ливан обстрелял их военный пост. Военнослужащие израильской армии ответили артиллерийским огнем в направлении источника стрельбы.

Телеканал Al Hadath в прямой трансляции из Газы передает, что израильские военно-воздушные силы наносят удары по южным и восточным районам сектора Газа. Также под огнем оказались лагеря для беженцев Бейт-Лахия и Бейт-Ханун на севере анклава. Сообщается, что несколько ракет взорвались возле больницы «Аль-Кудс» в Газе. Также повреждено здание турецкого госпиталя.



Формирования «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима» — вооруженное крыло группировки «Исламский джихад»*, организация запрещена в России) обстреляли из минометов колонну израильской бронетехники, которая прорвалась в район Эс-Судани, расположенный на северо-западе сектора Газа. По данным группировки, израильская техника заняла пустующие территории в окрестностях нескольких населенных пунктов, боевые действия с их стороны не ведутся.



Консульские проверки в израильских дипломатических представительствах в России приостановлены. Репатрианты со своими пакетами документов зависли в воздухе и рискуют потерять десятки тысяч рублей. Дипломаты и адвокаты говорят о том, что пока важнее решить проблемы с безопасностью. Подробнее — в материале «Фонтанки». *Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

