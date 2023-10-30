«Это катастрофа»: какие проблемы возникли с репатриацией в Израиль

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Поделиться Поделиться





Консульские проверки в израильских дипломатических представительствах в России приостановлены. Репатрианты со своими пакетами документов зависли в воздухе и рискуют потерять десятки тысяч рублей. Дипломаты и адвокаты говорят о том, что пока важнее решить проблемы с безопасностью.



Отдел репатриации посольства Израиля в Москве досрочно возобновил прием заявлений от россиян, начиная с 26 октября, заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви. Но это касается только заявлений, а не консульских проверок. Ожидающие приема получают сообщения о переносе на неопределенное время.



«Остановлены именно сами консульские проверки, то есть ударило не по тем, кто заполняет анкету-заявление, отлично зная, что впереди у него полгода-год очереди, — а по тем, кто отстоял этот год, а многие и два года, и кому была наконец назначена дата консульской проверки, то есть получения визы для выезда. Именно для этих людей проверки отменены без назначения новых дат», — рассказала читательница «Фонтанки» Ольга.



В чатах репатриантов всерьез обсуждают что делать, если во время задержки истекут сроки справок о браках, разводах, несудимости. На этих справках поставлены апостили, и стоимость необходимого пакета документов на семью у некоторых доходит до 50 тысяч рублей и выше. А у кого-то из мужчин, находящихся за границей, кончаются сроки действия загранпаспортов, и получить новые без возвращения на родину проблематично. «Это катастрофа», — паникуют некоторые ожидающие.

«Мой прием должен был быть 24 октября. Мне сказали, что перезвонят. Новой даты не назвали. Но для меня это без проблем. Наоборот, успела еще пару бумажек собрать», — резюмировала москвичка Мария.



«Внимание! Деятельность отделов репатриации «Натив» в дипломатических представительствах Государства Израиль продолжается в штатном режиме, за исключением очного приёма лиц, не обладающих гражданством Государства Израиль. О возобновлении очного приёма будет объявлено отдельно», — говорится в сообщении на сайте генерального консульства Израиля в Петербурге.

На сайте посольства Израиля в Белоруссии уточняется, что ограничения в работе отделов репатриации в диппредставительствах Израиля связаны с соображениями безопасности. Возможность возобновления работы будет рассмотрена после 2 ноября.



Израильский адвокат Алекс Зернопольский рассказал «Фонтанке», что в его офис ежедневно поступают десятки запросов о возможности репатриации и проблемах с ней.

«Люди волнуются, что не смогут реализовать свое право, потому что отменяются консульские проверки в странах исхода. Особенно трудно приходится тем, кто приезжает на проверку из других городов и стран, так как понесенные расходы никто не возместит. И так подготовка к собеседованию с консулом, которого приходится ожидать месяцами, это определенный стресс, а тут еще неожиданная отмена буквально накануне долгожданного визита», — отметил он.



По его наблюдениям, в Москве частично производился прием соискателей с разрешения службы безопасности, но были приглашены только те, кому позвонили накануне, ввиду наличия у людей особых обстоятельств. При этом ожидающие прием к консулу на этой неделе, как в РФ, так и в других странах, продолжают получать сообщения об отмене приема.



По словам Зернопольского, самое главное, что важно знать — никто не планирует отменять репатриацию, а приостановка консульских проверок — это не решение консулов службы «Натив». Они лишь следуют указаниям от израильской службы безопасности, которые не позволят подвергать риску ни сотрудников посольств, ни граждан.



«Работа консулов была приостановлена по соображениям безопасности ввиду повышенного риска возникновения инцидентов на национальной почве. Вчерашние события в аэропорту Дагестана наглядно показывают, что опасения службы безопасности нельзя назвать надуманными, — отметил Зернопольский. — Да, это неудобно. Но все мы видим, что происходит в мире. И как бы это ни звучало, возможно, Израиль даже в состоянии войны — это сейчас самое безопасное место для евреев и их потомков».



У тех, кто не может ждать, остается возможность приехать со всеми документами непосредственно в Израиль, чтобы пройти процесс в самой стране.

«Фонтанка» направила официальный запрос в генеральное консульство Израиля в Петербурге. Там все вопросы перенаправили в службу «Натив» в Израиле. Ответа на момент публикации не поступило.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру».

