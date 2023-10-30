Замглавы Минфина Моисеев назвал главную задачу для работы цифрового рубля

Цифровой рубль — наличная валюта новой эпохи, ХХII века, но для этого необходимо обеспечить его использование без доступа к интернету. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе международного таможенного форума, передает РИА Новости.

«Это наличная валюта XXII века. <…> Самая главная задача здесь в данной ситуации — это обеспечить использование цифрового рубля в офлайн-режиме, без доступа к интернету», — сказал замглавы Минфина.



Чиновник пояснил, что цифровой рубль «по своим родовым признакам» имеет больше сходства с наличными деньгами, чем с безналичными. По словам Моисеева, цифровой рубль когда-нибудь должен будет заменить наличные деньги.