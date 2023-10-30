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    В Петербурге потерявшую паспорт девушку выдали замуж за египтянина. Узнать об этом ей помогло рождение ребёнка

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    Не только кредитом, но и супругом-иностранцем можно обзавестись, потеряв паспорт в Петербурге. Избавиться от лишнего в семье 25-летней владелице пропавшего документа помогает прокуратура Красносельского района.

    Как сообщили в надзорном ведомстве 30 октября, в суд подан иск с требованием признать недействительным заключение брака между жительницей Петербурга и гражданином африканской страны. Союзу идёт второй год, но бумажную свадьбу праздновать не с кем — с мужем жена незнакома.

    «За неделю до подачи заявления в ЗАГС потеряла паспорт, в день бракосочетания новый паспорт ещё не успела оформить. Семейные узы зарегистрированы на основании утерянного женщиной паспорта. Брак заключён фиктивно, чтобы иностранец получил гражданство Российской Федерации», — рассказали в прокуратуре.

    По информации «Фонтанки», о наличии супруга девушка узнала, когда родила ребёнка — при оформлении соответствующей актовой записи. Как оказалось, она замужем за Мустафой из Египта, который не так давно отметил 34-летие. Судя по всему, где-то в Петербурге.

    В феврале иностранец обращался за разрешением на временное проживание. Мотивировал тоской по русской жене, с которой больше не может жить врозь.

    Официальными узами с жительницей Петербурга 27 января прошлого года его связало свидетельство о заключении брака, выданное Дворцом бракосочетания № 1 комитета по делам записи актов гражданского состояния. По данному факту идёт доследственная проверка.

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    Фиктивный бракПотеря паспорта
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