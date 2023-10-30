В Петербурге потерявшую паспорт девушку выдали замуж за египтянина. Узнать об этом ей помогло рождение ребёнка

Не только кредитом, но и супругом-иностранцем можно обзавестись, потеряв паспорт в Петербурге. Избавиться от лишнего в семье 25-летней владелице пропавшего документа помогает прокуратура Красносельского района.



Как сообщили в надзорном ведомстве 30 октября, в суд подан иск с требованием признать недействительным заключение брака между жительницей Петербурга и гражданином африканской страны. Союзу идёт второй год, но бумажную свадьбу праздновать не с кем — с мужем жена незнакома.

«За неделю до подачи заявления в ЗАГС потеряла паспорт, в день бракосочетания новый паспорт ещё не успела оформить. Семейные узы зарегистрированы на основании утерянного женщиной паспорта. Брак заключён фиктивно, чтобы иностранец получил гражданство Российской Федерации», — рассказали в прокуратуре.