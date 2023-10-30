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    Пьяный мужчина ворвался в ветклинику на Дыбенко с гранатой

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    В Петербурге неизвестный мужчина угрожал сотрудникам ветеринарной клиники предметом, похожим на гранату. Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, инцидент произошел в ветклинике «Ситивет» на улице Дыбенко.

    По предварительным данным, вечером 29 октября пьяный мужчина пришел в ветклинику и продемонстрировал сотрудникам зеленый предмет, похожий на гранату «Ф-1». На место прибыли взрывотехники ОМОНа, осмотрели предмет и установили, что это всего лишь макет гранаты.

    Как сообщает источник «Фонтанки», 37-летнего злоумышленника задержали по горячим следам. На него составили протокол за мелкое хулиганство. Предварительно, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее мужчина был судим за производство, сбыт или пересылку наркотических и психотропных веществ.

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