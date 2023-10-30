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    Снег растаявший и дожди. Прогноз погоды в Петербурге на неделю

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    Фото: автор Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге все еще лежит снег, но скоро это изменится. Западный циклон в начале ноября принесет в регион дожди, станет значительно теплее. Однако, по данным специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, надолго потепление не задержится.

    «В середине недели Северная столица окажется в теплом секторе циклона с центром над Финским заливом: дожди усилятся, а потепление выйдет на максимум. В четверг холодный атмосферный фронт усилит ветер и существенно понизит температуру. Рабочую неделю закончит гребень антициклона — он прекратит осадки и продолжит похолодания, возвращая в регион ночные морозцы», — рассказал синоптик.

    Сегодня, 30 октября, Петербург затронет облачная система теплого атмосферного фронта. Ожидается небольшой мокрый снег, есть опасность гололедицы. При этом температура может подняться до +2 градусов. Ветер восточный 3 — 8 метров в секунду.

    В ночь на вторник столбики термометров снова покажут минусовые значения, будет около –2. Днем мокрый снег в регионе сменят дожди. Ожидается +2…+4 градуса и восточный ветер 4 — 9 м/с.

    Ночь среды станет самой теплой на неделе, ожидается +4 градуса. Но днем стоит готовиться к ливням. Зато будет по-осеннему тепло — около 5 — 7 градусов со знаком плюс и юго-западным ветром силой 5 — 10 м/с.

    К четвергу дожди немного стихнут. Ночью +1…+3, днем +2…+4 градуса и кратковременные осадки. Подует северо-западный порывистый ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

    В пятницу, по предварительным прогнозам, в Петербурге будет сухо, обещают солнце. Ночные заморозки вернутся, будет около –2 градусов. Днем потеплеет до +3, ветер юго-восточный 4 — 9 м/с.

    Что касается атмосферного давления, всю неделю оно будет ниже нормы — в пределах 750 — 760 мм рт. ст.

    Кроме того, синоптики говорят, что тепло еще посетит Петербург. Предварительно, на выходных очередной циклон принесет в регион новую волну тепла и дожди.

    К слову, погоду в Москве тоже не назовешь осенней. Утром понедельника, 30 октября, высота снежного покрова там местами составляла от 4 до 7 сантиметров.

    Такой погоде оказались не рады волки Тарзан и Рада из Московского зоопарка. Видео, на котором они кричат и воют от холода, опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Похоже, крепиться нужно и волкам, и людям, ведь зима близко.

    Фото: автор Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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