Снег ожидается в Петербурге, на дорогах будет сложно

Приближение тёплого атмосферного фронта не означает, что станет тепло.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 октября в городе пасмурно, мокрый снег. Днём местами возможно налипание мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1–3 градусов, днем составит минус 1 — плюс 1 градус. На дорогах сложная обстановка.
«Сегодня Северную столицу своим краем заденет облачная система тёплого атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
По данным «Яндекса», сегодня ожидается пониженная дневная температура. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от минус 2 градусов ночью до плюс 7 днём. Самое холодное 30 октября выдалось в 1979 году, минус 11 днём, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 11.
В следующие два дня характер погоды сохранится.