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    Yonhap: три россиянина, уехавшие после объявления мобилизации, больше года живут в аэропорту Южной Кореи

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    Трое граждан РФ уехали в Южную Корею в октябре 2022 года, чтобы избежать мобилизации. Они более года не могут получить убежище и проживают в аэропорту Инчхон. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает агентство Yonhap.

    Южнокорейская комиссия по правам человека рекомендовала властям улучшить условия их проживания. По мнению государственного органа, они заслуживают «гуманитарного содействия» со стороны властей. Рекомендовано «расширить пространство для россиян в зоне ожидания вылета, улучшить для них условия питания и проживания».

    Россияне подали прошения о предоставлении убежища после прибытия в аэропорт, но власти страны им отказали. Минюст Южной Кореи заявил, что уклонение от военной службы не может быть основанием для получения статуса беженца.

    После обращения в суд было отменено решение в отношении двух россиян. Однако Минюст обратился в суд более высокой инстанции: с этого момента граждане РФ живут в терминале аэропорта.

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