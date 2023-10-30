Yonhap: три россиянина, уехавшие после объявления мобилизации, больше года живут в аэропорту Южной Кореи

Трое граждан РФ уехали в Южную Корею в октябре 2022 года, чтобы избежать мобилизации. Они более года не могут получить убежище и проживают в аэропорту Инчхон. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает агентство Yonhap.
Южнокорейская комиссия по правам человека рекомендовала властям улучшить условия их проживания. По мнению государственного органа, они заслуживают «гуманитарного содействия» со стороны властей. Рекомендовано «расширить пространство для россиян в зоне ожидания вылета, улучшить для них условия питания и проживания».
Россияне подали прошения о предоставлении убежища после прибытия в аэропорт, но власти страны им отказали. Минюст Южной Кореи заявил, что уклонение от военной службы не может быть основанием для получения статуса беженца.
После обращения в суд было отменено решение в отношении двух россиян. Однако Минюст обратился в суд более высокой инстанции: с этого момента граждане РФ живут в терминале аэропорта.