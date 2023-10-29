«Уезжают те, кто здесь не нужен». Что агенты говорят про ограничения на отъезд для молодых спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что правительство хочет ограничить выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU, Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





На днях министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорт вместе с Госдумой разработают ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж, приводит его слова РБК.





Ранее президент РФ Владимир Путин просил разобраться федерацию хоккея с «дельцами», которые помогают юным спортсменам перебраться за границу. Речь шла об агентах, которые становятся посредниками при переходах. Корреспондент MSK1.RU пообщался с агентами из хоккея, волейбола и баскетбола и выяснил, в каком состоянии рынок после подобных заявлений от первых лиц российского спорта.



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Проблема только в хоккее?

На Восточном экономическом форуме Олег Матыцин уже комментировал, почему спортсмены уезжают из страны и меняют спортивное гражданство, хотя государство пытается компенсировать отсутствие международных турниров.



— Надо у них спросить, какие причины смены спортивного гражданства, подчеркну, это единичные случаи, — сказал министр спорта в разговоре с корреспондентом MSK1.RU. — Никакой трагедии в этом нет. Это повод задуматься, если причины серьезные, какие-то значимые, естественно, их надо исключить. Но мы видим, что большинство спортсменов продолжает работать и чувствовать себя защищенными. Испытывают интерес к развитию именно в нынешних условиях.

«Смена спортивного гражданства и переезд спортсменов — это исключения, я бы не рассматривал как правило» Олег Матыцин

Комментарий Олега Матыцина об отъезде российских спортсменов Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU



Мы связались с одним из ведущих агентов в хоккее, чтобы выяснить, почему Владимир Путин решил разбираться с «дельцами» именно в этом виде спорта. Геннадий Ушаков является агентом одного из лучших хоккеистов NHL Евгения Малкина.

— Среди молодых уезжают только те, кто здесь не нужен, — заявил эксперт. — Молодые ребята из юношеских школ, которые востребованы, играют здесь и не собираются уезжать. У меня из школы не уезжают люди.



Он объяснил, что ограничение будет регламентировано на законодательном уровне, сейчас ограничить хоккеиста клуб может только контрактом.



— Я не понимаю, как будет это ограничение работать, — сказал Ушаков. — В 17 лет у парня заканчивается контракт, всё, он отучился. Школу клуба он окончил, а ему ничего не предложили. Он же имеет право уехать? Нет никаких оснований его задержать.



Также агент Малкина рассказал, что знает людей, которые могут перевозить ребят за границу.



— Я не сторонник такого подхода, — прокомментировал Ушаков. — У меня был разговор с человеком, который увозил хоккеистов за рубеж. Он мне сказал, что у него дочери учатся в Канаде, надо платить за университет. Поэтому он привозит туда в юниорские команды ребят и получает за это от 20 до 30 тысяч долларов.



Он также рассказал, как агенты уговаривают молодых спортсменов переезжать в США.



— Есть игрок, у него есть родители. Им звонит агент и предлагает встретиться, — объяснил агент Малкина. — На встрече обещает, что устроит в CHL (Канадская хоккейная лига — сильнейшая юниорская лига Северной Америки. — Прим. ред.). Они говорят, что они готовы. Если нет контрактов с клубом, то он может уехать.

«Скажите, как подобное можно ограничить? Это невозможно» Геннадий Ушаков, хоккейный агент

Геннадий Ушаков рассказал, что для хоккеистов это шанс переехать и развить карьеру. Но сам он не сторонник такого подхода. В разговоре с корреспондентом MSK1.RU он поделился историей, почему порой приходится ребятам переезжать в другие страны.



— Я игрока пристроил в один московский клуб на просмотр, — вспомнил Ушаков. — На следующий день руководителей сняли. Я звоню новому руководству, вот парень, возьмите к себе. Они говорят: «А мы не хотим». Ну я в другой клуб, те уже берут. Потом звонит главный тренер и говорит, что ему спустили с главной команды восемь человек и брать моего игрока некуда. Я дальше, уже в третий клуб, там снова берут. На просмотре стал лучшим бомбардиром, по всем показателям лучший. Тренер вызвал его и говорит, что он сильнейший, но он не видит в команде. Нормально? Ну я его в платную лигу в Канаду увез. Сам заплатил, не получил деньги, а заплатил, чтобы он форму не потерял. — Я не считаю, что этот отъезд юных хоккеистов имеет массовый характер, — заявил агент. — Я думаю, что никто не был бы против, если бы массово уезжали баскетболисты или футболисты. Это значило бы, что они достаточно высокого уровня спортсмены. Но это не так, к сожалению. Поэтому не думаю, что другие виды спорта это ограничение затронет.

Что говорят агенты из баскетбола и волейбола Спортивный директор агентства «Альфа Спорт Консалтинг» Валерий Холин прокомментировал, может ли инициатива министра спорта затронуть российских баскетболистов.

— В баскетболе проблема не так остро стоит, — рассказал агент. — Человек семь в США и пять или шесть — в Европе. Для молодежи такой регламент точно не пойдет. У нас редко уезжают. А в хоккее проблема действительно есть. Много людей уезжает, особенно молодых.



При этом Холин не исключил, что инициатива может косвенно задеть регламент для юниоров в баскетболе.

«Это может коснуться баскетбола. Я думаю, что люди могут захотеть выслужиться» Валерий Холин

— Следующим может вполне реально коснуться женского волейбола, — сказал он. — Много женщин уезжает в Европу из страны. У нас в баскетболе такой массовости нет, поэтому, думаю, нас коснется, но в меньшей степени.

Мы связались с ведущим агентом в волейболе Дмитрием Резвановым. Он объяснил, что массового желания переехать, подобно хоккею, в этом виде спорта также нет. — Есть ряд игроков и спортсменов, которые выступают за рубежом, — прокомментировал он. — Но в большинстве случаев это спортсмены, которые не смогли найти себе применение в клубах в России. Они выступают не потому, что там лучше, а потому что их не берут здесь. Максимум — молодых игроков могут отправить в аренду, в более низкие по уровню чемпионаты, чтобы они набрались опыта. Он также высказался, может ли это затронуть женский волейбол.

— Несколько спортсменок из женского волейбола уехали в хорошие клубы, это правда, — сказал Резванов. — Есть такая практика, но они свободно переехали. Закончились контракты с российским клубом, и они переехали. Я не вижу в этом ничего страшного. Есть молодые спортсменки, та же Арина Федоровцева (заключила контракт с турецким «Фенербахче» в 17 лет . — Прим. ред.). По своему уровню она спортсмен высшего класса, поэтому она занимает место в основном составе в одном из лучших клубов турецкого чемпионата. Это нормальный этап развития карьеры. Зачем это ограничивать? Что еще почитать о спорте В Архангельске впервые проведут Суперкубок России по баскетболу 3 х 3 и первый тандем Winline чемпионата России 3 х 3 .



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