Патриарх Кирилл освятил храм в Комарово. В детстве ему его там не хватало

Патриарх, Митрополит, губернатор и председатель парламента Петербурга присутствовали на церемонии освящения храма Сошествия Святого Духа на апостолов в поселке Комарово Курортного района. Церковь строили по историческим чертежам.
О церемонии рассказывается на сайте патриархии. Для его святейшества открытие храма в Комарово имеет особое значение. Он рассказал, что раньше проводил в поселке каждое лето, когда его семья ездила на отдых.
«И все было хорошо, но отсутствие храма мешало православным людям полноценно отдыхать. Поэтому каждую субботу и воскресенье на электричке ездили в Шувалово, где был ближайший храм. Все это, конечно, сопровождалось большими трудностями, но, тем не менее, шуваловский храм посещали неукоснительно — и в субботу, и в воскресенье. И какая же радость у меня на сердце, когда, вспоминая те непростые времена, я сегодня имею возможность освятить замечательный вновь построенный храм!» — цитирует пресс-служба патриарха.
После службы патриарх наградил тех, кто имел отношение к строительству. Знак храмостроителя получил настоятель храма Григорий Томилов, орден преподобного Серафима Саровского III степени получил помощник губернатора Петербурга Игорь Захватов — он мало того, что помогал, еще и справил 50-летний юбилей, отмечается на сайте епархии. Орден преподобного Андрея Иконописца III степени получил иконописец Мироненко, за труды по восстановлению храма награжден грамотой клирик храма Александр Энис.
Присутствовали в храме губернатор Александр Беглов, депутат Госдумы Михаил Романов, председатель городского парламента Александр Бельский, вице-губернатор Наталья Чечина.
Патриарх уезжать из Петербурга не торопится. 29 октября он освящает храм Воскресения Христова на Смоленском кладбище.
Храм Сошествия Святого Духа на апостолов был построен в Комарово в 1905–1906 годах силами и средствами дачников. Но, простояв всего чуть больше десяти лет, он сгорел. Уже в XXI веке были найдены чертежи храма, их адаптировали и возвели церковь почти в том же виде, что и больше ста лет назад.