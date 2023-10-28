Патриарх Кирилл освятил храм в Комарово. В детстве ему его там не хватало

О церемонии рассказывается на сайте патриархии. Для его святейшества открытие храма в Комарово имеет особое значение. Он рассказал, что раньше проводил в поселке каждое лето, когда его семья ездила на отдых.

«И все было хорошо, но отсутствие храма мешало православным людям полноценно отдыхать. Поэтому каждую субботу и воскресенье на электричке ездили в Шувалово, где был ближайший храм. Все это, конечно, сопровождалось большими трудностями, но, тем не менее, шуваловский храм посещали неукоснительно — и в субботу, и в воскресенье. И какая же радость у меня на сердце, когда, вспоминая те непростые времена, я сегодня имею возможность освятить замечательный вновь построенный храм!» — цитирует пресс-служба патриарха.