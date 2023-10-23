    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, сев

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd95.91eur101.43

    Скончался бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

    1459
    7 комментариев

    Скончался бывший первый заместитель министра обороны РФ. Генерал армии Игорь Пузанов умер после продолжительной болезни на 77-м году жизни, сообщил 23 октября «Интерфаксу» руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

    До недавнего времени Пузанов работал в управлении генеральных инспекторов Министерства обороны.

    Игорь Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. Также учился в Военной академии имени Фрунзе и окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России.

    В марте 2001 года получил должность статс-секретаря — первого заместителя министра обороны России. Должность упразднили в начале 2004 года. В марте 2005 года стал командующим войсками Ленинградского военного округа. В декабре 2005 года получил звание генерала армии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    Гость23 Окт 2023 в 11:13
    Скончался Пузанов
    23 октября 2023, 10:35
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 11:06
    Столько денег имел и не лечился. Все от экономии
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close