Скончался бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

Скончался бывший первый заместитель министра обороны РФ. Генерал армии Игорь Пузанов умер после продолжительной болезни на 77-м году жизни, сообщил 23 октября «Интерфаксу» руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
До недавнего времени Пузанов работал в управлении генеральных инспекторов Министерства обороны.
Игорь Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. Также учился в Военной академии имени Фрунзе и окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России.
В марте 2001 года получил должность статс-секретаря — первого заместителя министра обороны России. Должность упразднили в начале 2004 года. В марте 2005 года стал командующим войсками Ленинградского военного округа. В декабре 2005 года получил звание генерала армии.