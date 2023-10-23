Погода в Петербурге резко изменится в середине недели

Минувшее воскресенье стало в Петербурге самым холодным днём осени, сообщил 23 октября главный синоптик города Александр Колесов.
«Температура воздуха менялась очень мало от ночи ко дню, и среднесуточная температура составила всего +1,3 градуса, а максимальная +3,3 градуса. Но на этой неделе, во второй половине её может быть еще прохладнее», — предупреждает Колесов.
Начало недели относительно тёплое. Благодаря плотному слою облаков ночью не было минуса. Днём будет плюс 3–5 — из-за влияния циклона, который идёт к югу от нас и уже принёс теплые воздушные массы.
«Но все меняется в атмосфере, и вместе с антициклоном в наши районы снова придет с севера очень холодный воздух», — рассказывает Колесов.
С середины недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области станет прохладнее: минус 1–3 по ночам даже в городе и не выше плюс 1–3 днём. Зато, опять же из-за антициклона, почти не будет ветра, а осадки даже в начале недели минимальные. Завтра днём выглянет солнце.
«Так что на этой неделе по всему нашему региону тихо, преимущественно сухо, но холодно, так как температура воздуха ниже нормы на 2–4 градуса», — отмечает синоптик.
Напомним, и метеорологи, и дорожники уже рекомендовали автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.