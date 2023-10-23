Погода в Петербурге резко изменится в середине недели

Минувшее воскресенье стало в Петербурге самым холодным днём осени, сообщил 23 октября главный синоптик города Александр Колесов.



«Температура воздуха менялась очень мало от ночи ко дню, и среднесуточная температура составила всего +1,3 градуса, а максимальная +3,3 градуса. Но на этой неделе, во второй половине её может быть еще прохладнее», — предупреждает Колесов.



Начало недели относительно тёплое. Благодаря плотному слою облаков ночью не было минуса. Днём будет плюс 3–5 — из-за влияния циклона, который идёт к югу от нас и уже принёс теплые воздушные массы.

