    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, сев

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd95.91eur101.43

    Погода в Петербурге резко изменится в середине недели

    8626
    3 комментария

    Минувшее воскресенье стало в Петербурге самым холодным днём осени, сообщил 23 октября главный синоптик города Александр Колесов.

    «Температура воздуха менялась очень мало от ночи ко дню, и среднесуточная температура составила всего +1,3 градуса, а максимальная +3,3 градуса. Но на этой неделе, во второй половине её может быть еще прохладнее», — предупреждает Колесов.

    Начало недели относительно тёплое. Благодаря плотному слою облаков ночью не было минуса. Днём будет плюс 3–5 — из-за влияния циклона, который идёт к югу от нас и уже принёс теплые воздушные массы.

    «Но все меняется в атмосфере, и вместе с антициклоном в наши районы снова придет с севера очень холодный воздух», — рассказывает Колесов.

    С середины недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области станет прохладнее: минус 1–3 по ночам даже в городе и не выше плюс 1–3 днём. Зато, опять же из-за антициклона, почти не будет ветра, а осадки даже в начале недели минимальные. Завтра днём выглянет солнце.

    «Так что на этой неделе по всему нашему региону тихо, преимущественно сухо, но холодно, так как температура воздуха ниже нормы на 2–4 градуса», — отмечает синоптик.

    Напомним, и метеорологи, и дорожники уже рекомендовали автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр Колесов
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость23 Окт 2023 в 11:15
    Пусть строят тепловые насосы для обогрева
    +0−0
    Cashmare23 Окт 2023 в 10:39
    резко? судя по прогнозу, примерно на 360 градусов
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close