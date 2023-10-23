Двух мужчин избили на площадке для выгула собак на севере Петербурга. Задержана женщина

Сотрудники полиции Выборгского района Петербурга по горячим следам задержали подозреваемых в нападении на двух мужчин на площадке для выгула собак.
В полицию о произошедшем накануне около восьми вечера сообщила жена одного из пострадавших, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября. По словам заявительницы, двух мужчин избили и залили газом на площадке, расположенной на пересечении улицы 1-го Мая и дороги на Северное кладбище в Парголово. По предварительной информации, конфликт разгорелся из-за разных подходов к дрессировке собак.
Пока скорая забирала пострадавших — 34-летнего мужчину с химическим ожогом глаз и его 46-летнего друга с травмой челюсти, наряд полиции задержал и увез в отдел троих: двоих мужчин (40 лет и 41 года) и 42-летнюю женщину. Все они, по предварительной информации, были нетрезвы.
Криминальное прошлое оказалось только у дамы — ранее её задерживали за оскорбление сотрудника УВО. И тоже не на трезвую голову.
Причины конфликта устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.