    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, сев

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd95.91eur101.43

    Двух мужчин избили на площадке для выгула собак на севере Петербурга. Задержана женщина

    7305
    15 комментариев

    Сотрудники полиции Выборгского района Петербурга по горячим следам задержали подозреваемых в нападении на двух мужчин на площадке для выгула собак.

    В полицию о произошедшем накануне около восьми вечера сообщила жена одного из пострадавших, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября. По словам заявительницы, двух мужчин избили и залили газом на площадке, расположенной на пересечении улицы 1-го Мая и дороги на Северное кладбище в Парголово. По предварительной информации, конфликт разгорелся из-за разных подходов к дрессировке собак.

    Пока скорая забирала пострадавших — 34-летнего мужчину с химическим ожогом глаз и его 46-летнего друга с травмой челюсти, наряд полиции задержал и увез в отдел троих: двоих мужчин (40 лет и 41 года) и 42-летнюю женщину. Все они, по предварительной информации, были нетрезвы.

    Криминальное прошлое оказалось только у дамы — ранее её задерживали за оскорбление сотрудника УВО. И тоже не на трезвую голову.

    Причины конфликта устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Площадка для выгула собакНападениеИзбиение
    ЛАЙК6
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    SERGEY11123 Окт 2023 в 10:57
    Человек собаке друг,
    у собаки нету рук.
    Это знают все вокруг,
    Человек собаке друг,
    У собаки нету рук. ( с ) .
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 10:33
    Ко мне Мухтар !
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close