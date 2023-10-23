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    Мать нашла у сына-восьмиклассника пульку в виске. Под подозрением офники в Stone Island

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    11 комментариев

    Двух подростков с сумками Stone Island ищет полиция после происшествия на бульваре Новаторов. Там 20 дней назад юноши выстрелили в сверстника из пневматического пистолета. Всё это время потерпевший ходил с металлической пулькой в виске, выяснила «Фонтанка» 23 октября.

    Металлический шарик под кожей левого виска случайно нашла мама восьмиклассника. Вместе с сыном она тут же направилась в больницу, где подростка осмотрели и в удовлетворительном состоянии отпустили. Телефонограмма, как водится, дошла до правоохранительных органов. Было установлено, что вечером 3 октября у дома 108 по бульвару Новаторов двое неизвестных вступили в конфликт с потерпевшим и несколько раз выстрелили из пневматического пистолета в область груди и головы подростка.

    В полиции есть приметы нападавших. Это высокие юноши 15–16 лет: у одного рост в пределах 185 сантиметров, у другого — в пределах 190. У обоих европейский тип лица. Объединяет подозреваемых любовь к бренду Stone Island, оба тем вечером были с сумками с изображением компаса и розы ветров. Подростки с большой долей вероятности причисляют себя к культуре офников, о которых «Фонтанка» рассказывала еще в 2018 году. В 2022 году об офниках снова вспомнили в связи с их конфликтами с представителями так называемой ЧВК «Редан».

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    Комментарии 11

    Kotforeva23 Окт 2023 в 10:44
    Какая у нас умная молодежь! Уроки о важном усваивают с полуслова!
    +2−0
    Гость23 Окт 2023 в 10:35
    Красавцы 185 - 190 ростом со знанием стрелкового оружия....хоть сейчас в степи у Днепра
    +2−0
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