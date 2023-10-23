Мать нашла у сына-восьмиклассника пульку в виске. Под подозрением офники в Stone Island

Двух подростков с сумками Stone Island ищет полиция после происшествия на бульваре Новаторов. Там 20 дней назад юноши выстрелили в сверстника из пневматического пистолета. Всё это время потерпевший ходил с металлической пулькой в виске, выяснила «Фонтанка» 23 октября.



Металлический шарик под кожей левого виска случайно нашла мама восьмиклассника. Вместе с сыном она тут же направилась в больницу, где подростка осмотрели и в удовлетворительном состоянии отпустили. Телефонограмма, как водится, дошла до правоохранительных органов. Было установлено, что вечером 3 октября у дома 108 по бульвару Новаторов двое неизвестных вступили в конфликт с потерпевшим и несколько раз выстрелили из пневматического пистолета в область груди и головы подростка.

