«Мать любил и поддерживал». Два человека погибли ночью на Энтузиастов

Смертельный пожар случился в ночь с 22 на 23 октября в Красногвардейском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Энтузиастов, дом 47, корпус 4, поступил в 23:32. Огонь охватил 5 квадратных метров в одной из комнат 3-комнатной квартиры. Три пожарных расчета (15 человек личного состава) ликвидировали возгорание в 00:04. В результате пожара погибли два человека.
Подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» Оксана рассказывает, что погибшие — ее соседи по дому со второго этажа, мать и сын. «Там у матери, она в возрасте, были иногда проблемы с крепкими напитками. Хотя тетка нормальная была, добрая. Сын закодированный. Последние два года держался молодцом. Мать любил и поддерживал. Очень жалко их обоих», — пишет Оксана.