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    «Мать любил и поддерживал». Два человека погибли ночью на Энтузиастов

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    11 комментариев

    Смертельный пожар случился в ночь с 22 на 23 октября в Красногвардейском районе Петербурга.

    Кадр из видео в «<a href="https://vk.com/wall-68471405_18465154" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург</a>»
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Энтузиастов, дом 47, корпус 4, поступил в 23:32. Огонь охватил 5 квадратных метров в одной из комнат 3-комнатной квартиры. Три пожарных расчета (15 человек личного состава) ликвидировали возгорание в 00:04. В результате пожара погибли два человека.

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    Подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» Оксана рассказывает, что погибшие — ее соседи по дому со второго этажа, мать и сын. «Там у матери, она в возрасте, были иногда проблемы с крепкими напитками. Хотя тетка нормальная была, добрая. Сын закодированный. Последние два года держался молодцом. Мать любил и поддерживал. Очень жалко их обоих», — пишет Оксана.

    Кадр из видео в «<a href="https://vk.com/wall-68471405_18465154" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург</a>»
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: Оксана / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 11

    Zet23 Окт 2023 в 10:32
    Порадовали пенсионный фонд...
    +0−0
    Панкихой23 Окт 2023 в 10:25
    Молодцом!
    +0−0
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