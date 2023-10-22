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    В Обнинске шестилетний мальчик упал с третьего этажа в торговом центре. Ребенка затянуло поручнем эскалатора

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    12 комментариев

    Шестилетний мальчик упал с третьего этажа и получил тяжелые травмы в торговом центре Обнинска. Ребенка затянул поручень эскалатора. Подробности 22 октября сообщает Следственный комитет Калужской области.

    Фото: Следственный комитет по Калужской области
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    По предварительной информации, инцидент произошел в ТЦ «Атлас» на улице Красных Зорь. Мальчик неудачно взялся за поручень эскалатора, который потащил его. Ребенок оказался в проеме между заграждением и подъемником, не удержался и сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами и в тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание).

    Фото: Следственный комитет по Калужской области

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    Комментарии 12

    Гость22 Окт 2023 в 22:44
    Он пытался покинуть Россию...
    +1−2
    Гость22 Окт 2023 в 22:37
    То есть одаренный мальчик схватился за поручни снаружи эскалатора, пока его не менее одаренные родители не спускали с него глаз, после чего не додумался отпустить поручень - а виноват торговый центр?
    +4−0
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