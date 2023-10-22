В Обнинске шестилетний мальчик упал с третьего этажа в торговом центре. Ребенка затянуло поручнем эскалатора

Шестилетний мальчик упал с третьего этажа и получил тяжелые травмы в торговом центре Обнинска. Ребенка затянул поручень эскалатора. Подробности 22 октября сообщает Следственный комитет Калужской области.
По предварительной информации, инцидент произошел в ТЦ «Атлас» на улице Красных Зорь. Мальчик неудачно взялся за поручень эскалатора, который потащил его. Ребенок оказался в проеме между заграждением и подъемником, не удержался и сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами и в тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание).