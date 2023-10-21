В Петербурге простились с художником и музыкантом Гавриилом Лубниным

В Петербурге прошло прощание с художником, поэтом и музыкантом Гавриилом Лубниным. Как передает корреспондент «Фонтанки», отпевание прошло днем 21 октября в церкви Серафима Саровского на Серафимовском кладбище.
О смерти Гавриила Лубнина стало известно 15 октября, ему было 54 года.
Лубнин прославился благодаря серии графических «комиксов-лубков», которые разошлись на цитаты и стали мемами в Интернете. Его другие работы хранятся как в музеях, так и в частных коллекциях. Он сотрудничал как художник с группой «АукцЫон». Также Лубнин выпустил три собственных альбома и восемь книг. Подробнее о его музыкальном творчестве читайте в материале «Фонтанки».