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    В Петербурге простились с художником и музыкантом Гавриилом Лубниным

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    1 комментарий

    В Петербурге прошло прощание с художником, поэтом и музыкантом Гавриилом Лубниным. Как передает корреспондент «Фонтанки», отпевание прошло днем 21 октября в церкви Серафима Саровского на Серафимовском кладбище.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    О смерти Гавриила Лубнина стало известно 15 октября, ему было 54 года.

    Лубнин прославился благодаря серии графических «комиксов-лубков», которые разошлись на цитаты и стали мемами в Интернете. Его другие работы хранятся как в музеях, так и в частных коллекциях. Он сотрудничал как художник с группой «АукцЫон». Также Лубнин выпустил три собственных альбома и восемь книг. Подробнее о его музыкальном творчестве читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    Гость21 Окт 2023 в 16:44
    И забыли.
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