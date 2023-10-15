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    В Петербурге скончался художник и музыкант Гавриил Лубнин. Его рисунки стали мемами

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    Петербургский художник, поэт и музыкант Гавриил Лубнин скончался. Об этом 15 октября в соцсетях пишут его коллеги — Александр Флоренский и Владимир Камаев. По информации «Фонтанки», смерть не носит криминального характера.

    Фото: из личного архива
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    «Ужасная новость. Скончался Гавриил Лубнин, один из главных символов неофициальной культуры Петербурга. Человек, книги которого продаются в "Порядке слов" с открытия магазина и до сих пор занимают отдельное место на наших полках», — рассказали в магазине «Порядок слов».

    В СМИ сообщалась версия, что якобы художника убили ударом ножа в сердце. Однако, по информации «Фонтанки», это не соответствует действительности. В момент смерти рядом с ним никого не было.

    По данным «Фонтанки», тело художника уже отдали родным. Смерть Лубнина не носит криминального характера. В последние годы он боролся с тяжелым заболеванием.

    Гавриилу Лубнину было 54 года. Он прославился благодаря незамысловатым, но очень глубоким картинам, выполненным на крафтовой бумаге. Каждый рисунок сопровождался ироничным двустишием. Лубнин сотрудничал с группой «АукцЫон» как художник, как автор нескольких песен — с группой «Чирвонцы». Также Лубнин выпустил три собственных альбома и восемь книг.

    Фото: из личного архива

    © Фонтанка.Ру

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