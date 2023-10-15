В Петербурге скончался художник и музыкант Гавриил Лубнин. Его рисунки стали мемами

Петербургский художник, поэт и музыкант Гавриил Лубнин скончался. Об этом 15 октября в соцсетях пишут его коллеги — Александр Флоренский и Владимир Камаев. По информации «Фонтанки», смерть не носит криминального характера.

«Ужасная новость. Скончался Гавриил Лубнин, один из главных символов неофициальной культуры Петербурга. Человек, книги которого продаются в "Порядке слов" с открытия магазина и до сих пор занимают отдельное место на наших полках», — рассказали в магазине «Порядок слов».

В СМИ сообщалась версия, что якобы художника убили ударом ножа в сердце. Однако, по информации «Фонтанки», это не соответствует действительности. В момент смерти рядом с ним никого не было.

По данным «Фонтанки», тело художника уже отдали родным. Смерть Лубнина не носит криминального характера. В последние годы он боролся с тяжелым заболеванием.