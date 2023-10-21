    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    768мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.91eur101.43

    Выстрел попал на видео. Водитель «Мустанга» на КАД стрелял в окно «Рендж Ровера», за которым был младенец

    5342
    16 комментариев

    Причиной стрельбы на КАД мог стать «обочечный» спор. Видеозапись инцидента опубликовал 21 октября «Дорожный инспектор».

    Инцидент, как уже писала «Фонтанка», произошёл на 26-м километре внутреннего кольца, между проспектами Энгельса и Культуры, вечером 18 октября. По одной из версий, водитель «Рендж Ровера» не пропускал «обочечников», что очень не понравилось водителю «Форда Мустанга». Слово за слово, и «мустанговец» выстрелил в заднее левое стекло «Рендж Ровера», а там на заднем сиденье лежал в автолюльке месячный младенец.

    В «Рендж Ровере» ехали супруги с ребёнком. Именно женщина подала заявление в полицию. Правоохранители действительно нашли пулевое отверстие в стекле. Водителя «Мустанга» задержали на следующий день на проспекте Обуховской Обороны, у него изъяли травматический пистолет. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дорожный конфликтСтрельбаКАДСтрельба из машины
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    Гость21 Окт 2023 в 17:00
    про номера уже не пишут.....
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 16:37
    Реинкарнация Ирода
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close