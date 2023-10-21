Выстрел попал на видео. Водитель «Мустанга» на КАД стрелял в окно «Рендж Ровера», за которым был младенец

Причиной стрельбы на КАД мог стать «обочечный» спор. Видеозапись инцидента опубликовал 21 октября «Дорожный инспектор».
Инцидент, как уже писала «Фонтанка», произошёл на 26-м километре внутреннего кольца, между проспектами Энгельса и Культуры, вечером 18 октября. По одной из версий, водитель «Рендж Ровера» не пропускал «обочечников», что очень не понравилось водителю «Форда Мустанга». Слово за слово, и «мустанговец» выстрелил в заднее левое стекло «Рендж Ровера», а там на заднем сиденье лежал в автолюльке месячный младенец.
В «Рендж Ровере» ехали супруги с ребёнком. Именно женщина подала заявление в полицию. Правоохранители действительно нашли пулевое отверстие в стекле. Водителя «Мустанга» задержали на следующий день на проспекте Обуховской Обороны, у него изъяли травматический пистолет. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).