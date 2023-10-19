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    Полиция ищет водителя, прострелившего Range Rover на КАД

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    13 комментариев

    Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта на Кольцевой автодороге Петербурга, после которого один из автомобилей остался с дыркой в стекле. Со слов хозяйки, по машине стреляли.

    Ранним утром 19 октября в полицию обратилась 26-летняя жительница Ленобласти и попросила принять меры к неустановленному лицу, стрелявшему по ее машине, стало известно «Фонтанке». По словам девушки, около 18:55 18 октября на 26-м километре внутреннего кольца КАД после конфликта на дороге неизвестный несколько раз выстрелил в ее Range Rover, повредив заднее левое стекло. В машине в этот момент находились заявительница с ребенком.

    После произошедшего женщина уехала с места происшествия домой. Полицейские, осмотрев ее внедорожник уже по месту жительства, действительно нашли на заднем стекле отверстие от выстрела. Стекло полностью потрескалось, других повреждений на машине не нашли.

    Известно, что в ходе проверки правоохранители искали водителя автомобиля Ford с дагестанскими номерами, но его местонахождение установить не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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    ПетербургКАДДорожный конфликт
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    Комментарии 13

    Гость19 Окт 2023 в 16:20
    Камерам безопасного Города важно анализировать звуки в режиме реального времени
    +0−0
    _ixform19 Окт 2023 в 15:43
    ставлю на белое
    +0−0
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