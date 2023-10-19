Полиция ищет водителя, прострелившего Range Rover на КАД

Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта на Кольцевой автодороге Петербурга, после которого один из автомобилей остался с дыркой в стекле. Со слов хозяйки, по машине стреляли.



Ранним утром 19 октября в полицию обратилась 26-летняя жительница Ленобласти и попросила принять меры к неустановленному лицу, стрелявшему по ее машине, стало известно «Фонтанке». По словам девушки, около 18:55 18 октября на 26-м километре внутреннего кольца КАД после конфликта на дороге неизвестный несколько раз выстрелил в ее Range Rover, повредив заднее левое стекло. В машине в этот момент находились заявительница с ребенком.