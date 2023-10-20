Горячий «Мустанг» против семейного «Рендж Ровера». Задержан подозреваемый в стрельбе на КАД

Петербургская полиция задержала подозреваемого в стрельбе по «Рендж Роверу» на КАД. Подробности инцидента стали известны «Фонтанке» 20 октября.
Дорожный конфликт со стрельбой произошел на 26-м километре внутреннего кольца, между проспектами Энгельса и Культуры, вечером 18 октября. 26-летняя заявительница, жительница Соснового Бора, рассказала, что её муж, управлявший «Рендж Ровером», вступил в конфликт с водителем «Форда Мустанга» с дагестанскими номерами. Оппонент выстрелил в «Рендж Ровер» (ранее «Фонтанка» писала, что в салоне также находилась сама заявительница с ребёнком) и уехал. Правоохранители действительно зафиксировали пулевое отверстие в стекле задней двери внедорожника.
Подозреваемого нашли на следующий день. Инспектор ГИБДД задержал 36-летнего петербуржца вечером 19 октября у дома 28 по проспекту Обуховской Обороны, неподалёку от его места жительства. У него изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 и части 2 статьи 213 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, хулиганство).