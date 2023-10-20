    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 0

    0 м/с, штиль

    765мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.63

    Горячий «Мустанг» против семейного «Рендж Ровера». Задержан подозреваемый в стрельбе на КАД

    5721
    38 комментариев

    Петербургская полиция задержала подозреваемого в стрельбе по «Рендж Роверу» на КАД. Подробности инцидента стали известны «Фонтанке» 20 октября.

    Дорожный конфликт со стрельбой произошел на 26-м километре внутреннего кольца, между проспектами Энгельса и Культуры, вечером 18 октября. 26-летняя заявительница, жительница Соснового Бора, рассказала, что её муж, управлявший «Рендж Ровером», вступил в конфликт с водителем «Форда Мустанга» с дагестанскими номерами. Оппонент выстрелил в «Рендж Ровер» (ранее «Фонтанка» писала, что в салоне также находилась сама заявительница с ребёнком) и уехал. Правоохранители действительно зафиксировали пулевое отверстие в стекле задней двери внедорожника.

    Подозреваемого нашли на следующий день. Инспектор ГИБДД задержал 36-летнего петербуржца вечером 19 октября у дома 28 по проспекту Обуховской Обороны, неподалёку от его места жительства. У него изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 и части 2 статьи 213 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, хулиганство).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дорожный конфликтКАДСтрельба из машиныСтрельба
    ЛАЙК8
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 38

    aprahka20 Окт 2023 в 10:11
    Петербуржец с дагестанскими номерами...👏👏👏
    +0−1
    Гость20 Окт 2023 в 10:08
    прочитав только заголовок, сразу понял, что стрельбу устроил очередной горный тожероссиянен
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 10:00
    Рафик нэ уиноват!
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    38
    close